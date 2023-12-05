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Yaşam

Elazığ sis bulutuyla kaplandı

Elazığ'da sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.

İsmail Şen  | 05.12.2023 - Güncelleme : 05.12.2023
Elazığ sis bulutuyla kaplandı Fotoğraf: İsmail Şen - AA

Elazığ

Ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmazken görüş mesafesinin azaldığı bölgelerde sürücüler dikkatli ilerliyor.

Sis bulutu kentin yüksek kesimlerinde de güzel görüntü oluşturdu.​​​​​​​

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