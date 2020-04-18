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Yaşam

'Ekmek almaya çıktım' dese de cezadan kurtulamadı

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek ekmek almaya çıkan bir kişiye ceza yazıldı.

Abdulkerim Güney   | 18.04.2020
'Ekmek almaya çıktım' dese de cezadan kurtulamadı Fotoğraf: Abdulkerim Güney/AA

İstanbul

Arnavutköy'de devriye gezen polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden eden bir kişiyi durdurdu.

Polislere kimliği göstermek istemeyen kişi, evinden ekmek almak amacıyla çıktığını söyledi.

Evinden yaklaşık bir kilometre uzaklıkta olduğu belirlenen kişiye, ceza yazıldı.

Bir süre polislerle tartışan vatandaş olay yerinden hızla uzaklaştı.

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