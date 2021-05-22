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Yaşam

Einstein’ın el yazısı mektubu 1,2 milyon dolara satıldı

ABD’de, bilim insanı Albert Einstein’ın el yazısıyla kaleme aldığı bir mektup 1,2 milyon dolara satıldı.

Barış Kahraman   | 22.05.2021
Einstein’ın el yazısı mektubu 1,2 milyon dolara satıldı

Ankara

Mektubun satımını gerçekleştiren RR müzayede evinden yapılan açıklamada, Einstein’ın dünyanın en ünlü denklemi olan E=mc² formülünü içeren mektubunun, beklenenden 3 katı daha yüksek bir fiyata satıldığı belirtildi.

Einstein'ın 26 Ekim 1946 yılında Polonyalı Amerikalı fizikçi Ludwik Silberstein'a gönderdiği mektubun, özel bir koleksiyona ait tek örnek olduğu kaydedildi.

İlk defa 1905 yılında bilimsel bir dergide yayımlanan ve fizikte kütle-enerji eşdeğerliğini açıklayan E=mc² denklemi, modern fiziğin temel kavramı olarak kabul ediliyor.

Dünyanın en önemli bilim insanları arasında kabul edilen Albert Einstein, fizik ve matematik alanlarında yaptığı çalışmalar nedeniyle 1921 yılında Nobel Fizik Ödülü'nü kazanmıştı.

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