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Yaşam

Efteni Gölü Kuş Cenneti'nde sis etkili oluyor

Düzce'de yaklaşık 150 kuş türüne ve endemik bitkilere ev sahipliği yapan Efteni Gölü Kuş Cenneti'nde sis etkisini gösteriyor.

Cem Ali Kuş   | 07.01.2023
Efteni Gölü Kuş Cenneti'nde sis etkili oluyor Fotoğraf: Cem Ali Kuş/AA

Düzce

Kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Gölyaka ilçesindeki Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Kuş Cenneti'nde, sabahın erken saatlerinden itibaren sis etkili oldu.

Göl çevresi ve Gölyaka Ovası'ndan dağların yamacına doğru sis tabakasıyla kaplandı.

Yerli ve yabancı ziyaretçiler, sisin farklı bir güzellik kattığı Efteni Gölü Kuş Cenneti'ni fotoğrafladı.

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