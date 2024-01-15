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Yaşam

Efteni Gölü Kuş Cenneti'nde 22 türden 2 bin 111 kuş listelendi

Düzce Efteni Gölü Kuş Cenneti'nde yapılan sayımda 22 türden 2 bin 111 kuş kayıt altına alındı.

Ömer Ürer  | 15.01.2024 - Güncelleme : 15.01.2024
Efteni Gölü Kuş Cenneti'nde 22 türden 2 bin 111 kuş listelendi

Düzce

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, Düzce Üniversitesi Yaban Hayatı ve Ekolojisi Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akif Keten'in katılımıyla Efteni Gölü Yaban Hayatı Koruma Sahası'nda kuş türü gözlemi ve sayımı yaptı.

Kış ortası su kuşu sayımı kapsamında ekipler, 22 kuş türünden 2 bin 111 su kuşunu listeledi.

Sakarmeke, yeşilbaş, kaşık gaga, çamurcun, fiyu, küçük karabatak gibi türleri kayıt altına alan ekipler, çalışmalar sırasında bölgede ilk defa ak kuyruklu kartal gözlemledi.

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