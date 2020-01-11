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Yaşam

Efe kültürünü tablolarıyla dünyaya tanıtıyor

İzmir'de öğretmenlikten emekli olduktan sonra efe kadınlarını tasvir ettiği resimleriyle 6 ülkede sergiler açan, bir eseri posta puluna basılan Mustafa Ali Kasap, ABD ve AB ülkelerinde yeni sergiler düzenlemeye hazırlanıyor.

Turgay Konuralp   | 11.01.2020
Efe kültürünü tablolarıyla dünyaya tanıtıyor Fotoğraf: Turgay Konuralp/AA

İzmir

İzmir'in Ödemiş ilçesinde öğretmenlikten emekli olduktan sonra resme odaklanan Mustafa Ali Kasap, eserleriyle efe kültürünün Türkiye ve yurt dışında tanıtımı için çaba gösteriyor.

Yaklaşık 25 yıllık öğretmenliği sürecinde hobi olarak yürüttüğü resim çalışmalarına emekliliği sonrası profesyonel düzeyde devam eden 63 yaşındaki Kasap, atölye şeklinde kullandığı evinde sanat çalışmalarını sürdürüyor.

Efe kültürü üzerine araştırmalar da yapan ve bu konuda 6 kitap yayımlayan Kasap, tablolarında ise efe kadınlarını tasvir etmeye odaklandı.

Efe kadınlarını bale figürleriyle resimleştirmesi nedeniyle ilgi gören sanatçı, ülke genelinde çok sayıda sergi açtı.

Eserleriyle Ege'nin çeşitli kentlerinde kadın efe dernekleri kurulmasına vesile olan Kasap'ın, Mustafa Kemal Atatürk'ü efe kıyafetleriyle resmettiği eseri, PTT'nin Milli Mücadele'nin 100. yıl dönümüne özel bastırdığı pulda da yer buldu.

Fransa, Almanya, Macaristan, Polonya, Fas ve İran'da sergiler açan, eserleriyle çok sayıda ülkedeki koleksiyona girmeyi başaran Kasap, ABD ve AB ülkelerinden küratörlerin davetleri üzerine yeni eserleri için çalışmaya devam ediyor.

Misafirlerine zaman zaman bağlama ve kabak kemane çalarak, efe kültürü hakkında hikayeler anlatan Kasap, evini müzeye dönüştürmek üzere de çalışma yürütüyor.

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Efe kültürünü tablolarıyla dünyaya tanıtıyor

Efe kültürünü tablolarıyla dünyaya tanıtıyor