Euro
6.53
Dolar
5.89
BIST 100
121,474.80
Altın
1,556.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Edirne'nin 'kışlık misafirleri' sulak alanları renklendiriyor

Edirne'de Gala Gölü'nün kış aylarındaki "renkli misafirlerini" görenler hayran kalıyor.

Salih Baran   | 18.01.2020
Edirne'nin 'kışlık misafirleri' sulak alanları renklendiriyor Fotoğraf: Salih Baran/AA

Edirne

Edirne'nin "kışlık misafirleri" sulak alanları renklendiriyor

Edirne'deki Gala Gölü'nün kış aylarındaki renkli misafirlerini görenleri hayran bırakıyor. Enez ve İpsala ilçelerinde bulunan ve Türkiye'nin en önemli sulak alanı olan Meriç deltası sulak alanını da içinde barındıran Gala Gölü Milli Parkı'na her yıl olduğu gibi bu yıl da gelen flamingolar gölün yanı sıra suyla dolu çeltik alanlarında da baharı bekliyor. Yaklaşık 45 bin kuşa ev sahipliği yapan ve dünyanın önemli kuş göç yollarından birinde bulunan göl ve çevresinde, flamingolar görsel şölen sunuyor. ( Salih Baran - Anadolu Ajansı )


Flamingolar, Türkiye'nin en önemli sulak alanı olan Gala Gölü Milli Parkı'na her yıl olduğu gibi bu yıl da kışı geçirmek için geldi.

Gölün yanı sıra suyla dolu çeltik alanlarında dinlenen ve beslenen flamingolar göçmek için baharı bekliyor.

Yaklaşık 45 bin kuşa ev sahipliği yapan ve dünyanın önemli kuş göç yolları üzerinde bulunan göl ve çevresinde flamingolar görsel şölen sunuyor.

Son yıllarda artan sayılarıyla yaklaşık 10 bin flamingoya geçici ev sahipliği yapan Gala Gölü ve yol kenarlarındaki su dolu çeltik tarlalarında görülen pembe tüylü konuklar yoldan geçenlerin de ilgisini çekiyor.

"Zariflikleriyle büyülüyorlar"

Edirne Biyoçeşitlilik Çalışmaları Derneği Başkanı ve kuş bilimci Özmen Yeltekin, AA muhabirine flamingoların kışlamak için Gala Gölü ve çevresine geldiklerini söyledi.

Flamingo adının pek çok dilde ateş anlamına gelen kökten türediğini ifade eden Yeltekin, flamingoların kırmızı kanatları, pembe gövdesi ve zarif uçuşlarıyla herkesi büyülediğini belirtti.

Hem Edirnelileri hem de sömestir nedeniyle kente gelecekleri pembe tüylü sevimli flamingoları yakından izlemek için Enez'e davet eden Yeltekin, şunları kaydetti:

"Gala Gölü Milli Parkı bu güzel renklere sahip canlıları özel bir alanda vatandaşlarımıza izleme şansı doğuruyor. Vatandaşlarımız kış ayı içerisinde herhangi bir dönemde buraya gerçekleştirecekleri ziyarette flamingoları bizzat gözlemleme hem de fotoğraflama şansına sahipler.

Sadece flamingolar yok alanda çok sayıda kışlayan kuğular da var. Öyle sayılara ulaşıyorlar ki flamingolarla beraber kuğular havalandıklarında neredeyse gökyüzünü kaplayacak şeklide görsel şölen sunuyorlar."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Berlin Konferansı Libya krizini çözebilir mi?
Sudan’da güvenlik birimleri savaşı
İsrail jeopolitiğini yeniden okumak: İran-Umman-Libya üçgeni
İran yol ayrımında
NATO’nun yeni tehdit algısı ve Çin

Benzer haberler

Edirne'nin 'kışlık misafirleri' sulak alanları renklendiriyor

Edirne'nin 'kışlık misafirleri' sulak alanları renklendiriyor

Sahil Güvenlik 22 düzensiz göçmeni botları batmadan kurtardı

Bu köye 'korkmak' için binlerce kişi geliyor

Vakıfların ayağa kaldırdığı sit alanındaki caminin bir köşesi müze olacak

Vakıfların ayağa kaldırdığı sit alanındaki caminin bir köşesi müze olacak

Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ üyeleri yakalandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ üyeleri yakalandı
Hersek Kuş Cenneti flamingolarla bir başka güzel

Hersek Kuş Cenneti flamingolarla bir başka güzel