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Yaşam

Edirne'de ciğercilerde bayram yoğunluğu yaşandı

Kurban Bayramı tatilinde Edirne'yi gezmeye gelen turistler, kentin coğrafi işaretli lezzeti tava ciğerini tatmak için sıraya girdi.

Gökhan Zobar  | 29.06.2023 - Güncelleme : 29.06.2023
Edirne'de ciğercilerde bayram yoğunluğu yaşandı Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Kentin simge eseri Selimiye Camisi'yle tarihi ve turistik yerleri ziyaret eden turistler, ardından tava ciğercilere geldi.

Ciğercilerdeki yoğunluk nedeniyle dükkanların önünde zaman zaman kuyruk oluştu.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı ve Edirne Turizm Elçisi Bahri Dinar, AA muhabirine, bayramın bereketiyle geldiğini söyledi.

Başta İstanbul çevre illerden olmak üzere çok sayıda turistin kenti ziyaret ettiğini dile getiren Dinar, "Bayramın ikinci günüyle kentte hareketlilik arttı. Kente gelenler önce Selimiye ve diğer noktaları geziyor. Daha sonra karnı acıkan misafirlerimiz ciğercilere hücum ediyor. Edirne gastronomisinde ciğer olmazsa olmaz bir yiyecek. Edirne'ye gelip ciğer yememek olmaz." dedi.

Dinar, bayramın üçüncü ve dördüncü günü de yoğunluk beklediklerini dile getirdi.

Ailesiyle İstanbul'dan gelen Sinem Üner Yanılmaz da Edirne'nin tarihi ve lezzetli yemekleriyle ön plana çıktığını belirtti.

Günübirlik Edirne'ye geldiklerini aktaran Yanılmaz, "Edirne çok güzel. Beklediğimizden daha kalabalık. Tava ciğeri çok seviyoruz. Ciğer yemek için sıraya girdik." ifadelerini kullandı.

Bursa'dan gelen Ozan Kılıç ise tava ciğerinin kuyrukta beklemeye değecek bir lezzeti olduğunu kaydetti.

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