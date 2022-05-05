Dolar
14.86
Euro
15.61
Altın
1,879.31
ETH/USDT
2,774.80
BTC/USDT
37,180.00
BIST 100
2,466.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Edirne Keşan'da Hıdırellez ateşi yakıldı

Edirne'nin Keşan ilçesinde "1. Hıdırellez ve Dallık Şenlikleri" yapıldı.

Cihan Demirci, İlker Gürel   | 05.05.2022
Edirne Keşan'da Hıdırellez ateşi yakıldı

Edirne

Vali Ekrem Canalp, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti İl Başkanı Belgin İba, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlardan oluşan kortej, bando eşliğinde Keşan Kent Müzesi önünden Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Vali Canalp, burada yaptığı konuşmada, Hıdırellez ve Kakava'nın Edirne Valiliğinin başvurusuyla UNESCO tarafından insanlığın somut olmayan kültürel mirası olarak tescillendiğini, böylece dünyanın mirası olduğunu söyledi.

Fatma Aksal ise "dallık" ve "Hıdırellez"in anlamlarını aktardı.

Dallığın ormanda yapılan kutlama ve piknik anlamına geldiğini anlatan Aksal, doğanın uyanışının birlik ve beraberliğe vesile olmasını diledi.

Helvacıoğlu da Hıdırellez'in huzur, bereket ve mutluluğa vesile olması temennisinde bulundu.

Şenliklerin Keşan'da ilk kez düzenlendiğini ifade eden Helvacıoğlu, "Gelenekleri yaşatalım diye Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteğiyle bu şenliği organize hale getirdik." dedi.

Konuşmaların ardından alanda Hıdırellez ateşi yakıldı.

Halk oyunları, konserler ve ikramlarla devam eden şenlikler 3 gün sürecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB ilaç düzenleyicisi yeni varyantlara karşı uyardı
DSÖ: 2020 ve 2021'de yaklaşık 15 milyon can kaybı Kovid-19 ile bağlantılı
Pekin'de Omicron vakalarının tetiklediği salgın nedeniyle tedbirler artırıldı
New York'ta Kovid-19'dan hastaneye yatışlarda artış oldu
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Benzer haberler

Edirne Keşan'da Hıdırellez ateşi yakıldı

Edirne Keşan'da Hıdırellez ateşi yakıldı

77 kilometrelik Ulubey Kanyonu doğa tutkunlarını kendine çekiyor

Taşyaran Vadisi doğa tutkunlarının uğrak yeri oldu

Kars'ta tedavisi tamamlanan kara akbaba doğaya salındı

Kars'ta tedavisi tamamlanan kara akbaba doğaya salındı

Ovacık'ta baharın tüm renk paleti tek kadrajda

Ovacık'ta baharın tüm renk paleti tek kadrajda
Kars'ta karların erimesiyle hayvanlar merayla buluştu

Kars'ta karların erimesiyle hayvanlar merayla buluştu