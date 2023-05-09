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Yaşam

"Eber sarısı"nı koparmanın cezası 244 bin 315 lira

Sadece Afyonkarahisar'ın Bolvadin, Çay ile Sultandağı ilçeleri arasındaki Eber Gölü kıyısında yetişen endemik bitki türü "Eber Sarısı"nı koparanlara ve taşıyanlara 244 bin 315 lira para cezası veriliyor.

Mahir Uç  | 09.05.2023 - Güncelleme : 09.05.2023
"Eber sarısı"nı koparmanın cezası 244 bin 315 lira Fotoğraf: Mahir Uç/AA

Afyonkarahisar

Eber Gölü alan kılavuzu ve rehberi Kadir Ateş, dünyada eşi benzeri olmayan çiçeğin, tek çiçekten üç meyve verebilen tek tür olduğunu söyledi.

Bu yıl Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından koparana 244 bin 315 lira ceza belirlendiğini kaydeden Ateş, "Bu çiçeği önümüzdeki nesile aktarabilmemiz için koruma ve gözetmemiz gerekir." dedi.


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