Dolar
13.88
Euro
15.71
Altın
1,783.02
ETH/USDT
4,190.00
BTC/USDT
49,121.00
BIST 100
2,035.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Stratcom Summit ’21 Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi
logo
Yaşam

Düzceli girişimci devlet desteğiyle açtığı mantar üretim tesisinde 35 kişiye istihdam sağladı

Düzce'de tavuk yetiştirdiği kümesi mantar üretim tesisine çeviren ve devlet desteğiyle üretimini genişleten 47 yaşındaki girişimci Şeref Ali Veli, çoğu kadın 35 kişiye istihdam sağladı.

Ömer Ürer   | 12.12.2021
Düzceli girişimci devlet desteğiyle açtığı mantar üretim tesisinde 35 kişiye istihdam sağladı

Düzce

Ortaokul mezunu olan ve hayatı boyunca girişimcilik ruhuyla birçok alanda çalışmalar yapan Şeref Ali Veli, 1999'da Düzce'de yaşanan depremin ardından tavuk yetiştiriciliğini bırakarak farklı bir alana yönelmeye karar verdi.

Mantar üreticiliği yapmak için harekete geçen Veli, araştırmaları sonucu tavuk kümesini mantar üretim tesisine dönüştürdü.

Küçük çaplı başladığı işte deneyim kazanan Veli, yakınlarının da desteğiyle işini büyüttü.

Taleplerin artması üzerine başvuruda bulunduğu KOSGEB ile Tarım ve Orman Bakanlığından destek almaya hak kazanan Veli, üretimini genişleterek günlük 1,5-2 ton üretim kapasitesine ulaştı.

Eleman ihtiyacı artan Veli, işi öğrettiği çoğu kadın 35 kişiyi istihdam ederek aile bütçelerine katkıda bulunmalarını sağladı.

"Piyasanın mantar ihtiyacını görüp işletmemizi büyütüp bugünlere geldik"

Şeref Ali Veli, AA muhabirine, 1999 depreminin ardından babasının "herkesin yaptığı değil, yapamadığı işlere yönelin" tavsiyesi üzerine mantar üretimine başladığını söyledi.

İlk etapta birçok yere gidip mantar yetiştiriciliğiyle araştırmalar yaptığını aktaran Veli, piyasanın mantar ihtiyacını görüp işletmeyi büyüterek bugünlere geldiğini anlattı.

Veli, ilk etapta küçük üretimlerle işe başladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Daha sonra deneyimlerimiz bizi buraya getirdi. Tecrübelerle üzerine koyarak kendi arazimde 28 üretim odasına ulaştım. Şu anda Batı Karadeniz Bölgesi'ndeki illerde yüzde 70 pazar payına sahibiz. Sakarya, Bolu, Zonguldak illerine 2 günde bir sevkiyatlarımız var. Çok şükür yaptığımız işte şu anda iyi bir yerdeyiz. 

Devletimizin birçok alanındaki desteğinden yaralanmayı başardım. Bu, ekonomik güç isteyen bir iş. Maliyetler oldukça yüksek, planlarımızı yaptık ve o şekilde yola çıktık. KOSGEB ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü destekleriyle önümüzü açmayı başardık. Bu işin en güzel yanı, vasıfsız elemana bu işi öğretmeyi ve işe haiz hale getirebilmeyi başarabilmek." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca: (Omicron varyantı) Şu ana kadar toplam 6 vakamız tespit edildi
Türkiye'de 19 bin 255 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 191 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da son 24 saatte 21 bin 42 Kovid-19 vakası kaydedildi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 796 bini aştı
Tayvan’da ilk omicron varyantı tespit edildi

Benzer haberler

Devlet korumasında yetişen 985 genç kamuda istihdam edilecek

Devlet korumasında yetişen 985 genç kamuda istihdam edilecek

Düzceli girişimci devlet desteğiyle açtığı mantar üretim tesisinde 35 kişiye istihdam sağladı

Sezonun son otokros yarışları, Düzce'de başladı

Zehirli mantar tüketildiğinde ilk saatte 'kusturma' uyarısı

Zehirli mantar tüketildiğinde ilk saatte 'kusturma' uyarısı
AB'den dijital platform çalışanlarına 'işçi statüsü' hazırlığı

AB'den dijital platform çalışanlarına 'işçi statüsü' hazırlığı
Ticaret Bakanlığına kurayla 795 sözleşmeli memur atandı

Ticaret Bakanlığına kurayla 795 sözleşmeli memur atandı