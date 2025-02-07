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Yaşam

Düzce'de gençler polislerle kartopu oynadı

Kar yağışının 3 gündür aralıklarla etkisini sürdürdüğü Düzce'de gençler, polislerle kartopu oynadı.

Ömer Ürer  | 07.02.2025 - Güncelleme : 07.02.2025
Düzce'de gençler polislerle kartopu oynadı

Düzce

Çocuklar ve gençler, kar nedeniyle il genelinde eğitime ara verilmesini fırsata çevirerek gönüllerince eğlendi.

Cumayeri ilçesinde bir grup genç, kartopu oynadıkları sırada devriye gezen polis aracına da kartopu attı.

Ekip otosundaki 2 polis memuru, araçtan inerek gençlerin oyununa karşılık verdi.

Gençlerle sohbet eden polis ekibi, daha sonra bölgeden ayrıldı.

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