Düzce ve Karabük'te sis etkili oldu
Düzce ve Karabük'te yoğun sis oluştu.
Düzce/Karabük
İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sabah saatlerinde sis etkili oldu.
Otoyolun Kaynaşlı gişeleri ile Gümüşova rampaları arasında kalan kısımda sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Fotoğraf: Ömer Ürer/AA
Bölgede ring halinde görev yapan polis ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve dikkatli ilerlemeleri konusunda uyardı.
Sis nedeniyle il merkezini Güzeldere ve Aydınpınar tabiat parklarına bağlayan Aydınpınar Caddesi'nde de ulaşım yavaş ilerledi.
Karabük
Karabük'ün Eflani ilçesinde yoğun sis oluştu.
Fotoğraf: Orhan Kuzu/AA
Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.
Sürücüler, görüş mesafesinin azalması nedeniyle trafikte dikkatli seyretti.
İlçedeki bazı yapılar da sisin etkisiyle adeta gözden kayboldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.