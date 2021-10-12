Dolar
9.00
Euro
10.40
Altın
1,759.91
ETH/USDT
3,418.50
BTC/USDT
56,706.00
BIST 100
1,421.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma için Marmara İlahiyat Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine katılıyor. Galatasaray Kulübü Başkanı Elmas, Nef firması ile sarı-kırmızılı kulüp arasındaki iş birliğine ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşuyor.
logo
Yaşam

Düzce Kurugöl Tabiat Parkı'nda renk cümbüşü yaşanıyor

Ömer Ürer   | 12.10.2021
Düzce Kurugöl Tabiat Parkı'nda renk cümbüşü yaşanıyor

Düzce

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde hazan mevsiminin gelmesiyle başka bir güzelliğe bürünen Kurugöl Tabiat Parkı, doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Kaynaşlı'nın 15 kilometre kuzeyinde bulunan ve 2011 yılında Tabiat Parkı olarak tescillenen Kurugöl, doğal güzelliği, ormanları ve gölüyle ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor.

Yeşil, sarı ve kahverenginin farklı tonlarını barındıran doğasıyla dikkati çeken Kurugöl, özellikle sonbaharda çok sayıda doğa ve fotoğraf tutkununu ağırlıyor.

Tertemiz havasıyla stres atmak isteyenlerin çokça tercih ettiği Kurugöl Tabiat Parkı'nda, foto-safari, sportif olta balıkçılığı, piknik ve kamp gibi aktiviteler yapılabiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Texas’ta şirketlerin Kovid-19 aşısını zorunlu tutması yasaklandı
İspanya'da Kovid-19'da yeni vaka ve hasta sayısı en düşük seviyeye geriledi
Türkiye'de 30 bin 563 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi yaşamını yitirdi
AB'nin ilaç düzenleyicisi 'Ronapreve' adlı ilacı Kovid-19 için değerlendirmeye aldı
ABD'de Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı 713 bin 354'e çıktı

Benzer haberler

Düzce Kurugöl Tabiat Parkı'nda renk cümbüşü yaşanıyor

Düzce Kurugöl Tabiat Parkı'nda renk cümbüşü yaşanıyor

Serçeme Deresi bölgesi sonbahar renklerine büründü

Ganos Dağı eteklerindeki ormanlar sonbahar renklerine büründü

Emekli öğretmen profesyonel arıcı olmak için 60'ında üniversiteyi kazandı

Emekli öğretmen profesyonel arıcı olmak için 60'ında üniversiteyi kazandı
Doğaseverler Nemrut Krater Gölü çevresinde temizlik yaptı

Doğaseverler Nemrut Krater Gölü çevresinde temizlik yaptı
Yedigöller'de sonbaharın gelişiyle renk cümbüşü yaşanıyor

Yedigöller'de sonbaharın gelişiyle renk cümbüşü yaşanıyor