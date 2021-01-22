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Yaşam

Duvar saati üreten çift devlet desteğiyle yurt dışına açıldı

Niğde'de yaşayan Oğuz ve Şule Ertuğrul çifti, hobi olarak başladıkları duvar saati üretiminde, KOSGEB'den aldıkları yaklaşık 50 bin liralık destekle işlerini profesyonel hale getirdi.

Abdullah Özkul   | 22.01.2021
Duvar saati üreten çift devlet desteğiyle yurt dışına açıldı

Niğde

Niğde'de yaşayan Oğuz ve Şule Ertuğrul çifti, hobi olarak başladıkları duvar saati üretiminde, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) desteğiyle yurt dışına da ürün göndermeye başladı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi otomotiv teknolojisi bölümünden mezun olan Oğuz ile aynı üniversitenin fen bilgisi öğretmenliği bölümünü bitiren eşi Şule Ertuğrul, evlerinin dekorasyonunda kullanmak için internetten aldıkları duvar saatini beğenmeyince ürünün tasarımında bazı değişiklikler yaptı.

Daha sonra amatör olarak duvar saati tasarlayıp üretmeye başlayan çift, talep artınca atölye açmaya karar verdi.

KOSGEB'den yaklaşık 50 lira nakit, kira ve makine ekipman desteği alan çift, tasarımları kendilerine ait olan, büyüklüğü 60 santimetre ile 2 metre arasında değişen el işçilikli duvar saatlerini, internetten yurdun dört bir yanına ve yurt dışına satmaya başladı.

"KOSGEB'in desteği bizi bu işi yapabileceğimize inandırdı"

Oğuz Ertuğrul (29), AA muhabirine, ilk başta amatör olarak üretim yaptıklarını söyledi.

Ürünler satılmaya başlayınca atölye açma kararı aldıklarını belirten Ertuğrul, "O süreçte kendi maddi olanaklarımızı oluşturduk. Aynı zamanda KOSGEB de bizi destekledi. Yaklaşık 50 bin liralık nakit, ve kira desteği aldık. Makinelerimizin belirli bir kısmını da KOSGEB karşıladı. İlk başta bize çok büyük destek oldu. KOSGEB'in desteği bizi bu işi yapabileceğimize inandırdı, bize çok faydası oldu." dedi.

Ertuğrul, dijital baskı kullanmadıkları el yapımı duvar saatlerinin çok beğenildiğini dile getirdi.

Şule Ertuğrul da profesyonel olarak çektiği saat fotoğraflarını, sosyal medya ve e-ticaret sitelerinde paylaşarak ürünlerini sattıklarını ifade etti.

"İngiltere ve birkaç ülkeye saatlerimizi sattık"

Yaklaşık 3 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra bu işe başladığını belirten Ertuğrul, saatleri, severek resim yapar gibi boyadığını söyledi.

"Müşterilerimizin, ürünleri beğenmeleri 'fotoğraftakinden daha güzel bir ürün geldi.' demeleri bizi çok mutlu ediyor." diyen Ertuğrul, şunları kaydetti:

"İlk başta hobi olarak başladık. Maddi olanağımız olmadığı için dükkan açamazdık veya atölye kuramazdık. Araştırmalarımız sonucu KOSGEB'i keşfettik. KOSGEB ile görüştüğümüzde bize dört dörtlük bir destek sağladılar. Hep arkamızda durdular. Bu sayede ilk başta küçük bir atölyemiz oldu daha sonra ticarethanemizi büyüttük ve kocaman bir sanat atölyesi haline getirdik. Bunların hepsini KOSGEB sayesinde başardık. Yurt dışına bir adım attık. İngiltere ve birkaç ülkeye saatlerimizi sattık. Dönüşler de çok güzel oldu. Bundan sonraki hedefimiz her yerde 'Köhne Clock' saatlerini görmek."

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