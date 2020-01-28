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Yaşam

'Dursun dede' yalnızlığını sepet örerek unutuyor

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde yaşayan 84 yaşındaki Dursun Ayar, eşinin vefatından sonra acısını hafifletmek ve yalnızlığını unutmak için yangında hasar gören eski evini atölyeye çevirerek, fındık ağacı dallarından yöreye özgü sepet örüyor.

Meltem Yılmaz Karakurum   | 28.01.2020
'Dursun dede' yalnızlığını sepet örerek unutuyor Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz/AA

Trabzon

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde fındık ağacı dallarından yöreye özgü sepet ören 84 yaşındaki Dursun Ayar, bu sayede hem yalnızlığını unutuyor hem de ilerlemiş yaşına rağmen baba mesleğini yaşatıyor.

İlçeye bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde yaşayan 8 çocuk babası Ayar, yaklaşık 9 yıl önce eşini kaybetmenin acısıyla kendisini sepet örme işlerine verdi.

Baba mesleği de sepetçilik olan Ayar, eşinin vefatından sonra acısını hafifletmek ve yalnızlığını unutmak için, yangında hasar gören eski evini sepet örebileceği atölyeye çevirdi.

Günün ilk ışıklarıyla atölyesine geçen Dursun dede, fındık ağacı dallarını yaprak ve kabuklarından ayırdıktan sonra ilmek ilmek örüyor.

Ayaklarındaki rahatsızlık nedeniyle yürümekte zorlanan ve günlerini ısınmak için yaktığı "kara ateş"in başında sepet örerek geçiren Ayar, hem bu sayede yalnızlığını unutuyor hem de ilerlemiş yaşına rağmen baba mesleğini yaşatmanın gururunu yaşıyor.

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