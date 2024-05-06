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Yaşam

Dünyanın en neşeli şenliklerinden "Kakava" binlerce turist çekti

Edirne, Kakava Şenlikleri dolayısıyla binlerce yerli ve yabancı turisti misafir etti.

Salih Baran  | 06.05.2024 - Güncelleme : 06.05.2024
Dünyanın en neşeli şenliklerinden "Kakava" binlerce turist çekti Fotoğraf: Gökhan Zobar / AA

Edirne

Romanların Hıdırellezi olarak bilinen Kakava, doğanın uyanışını kutlama ve bereket dileğiyle geçmişten günümüze taşınıyor. Kültür turizminin bahardaki en popüler etkinliklerinden biri haline gelen Kakava, meraklılarına ev sahipliği yapıyor.

"Dünyanın en neşeli insanları" olarak bilinen Romanların renkli eğlencelerine katılmak, şehirdeki şenlik cümbüşüne ortak olmak, Baba Fingo efsanesini yerinde dinlemek isteyen binlerce turist bu yıl da Edirne'ye akın etti.

Geçtiğimiz yıllarda 5-6 Mayıs tarihlerinde tertiplenen şenliklere konaklama ve turizm hareketliliğinden daha fazla yararlanmak için bu yıl bir gün daha eklendi. Edirne Valiliği, şenlikleri izlemek için kente 90 binin üzerinde kişinin geldiğini açıkladı.

Cuma günü başlayan Edirne Belediyesinin düzenlediği şenliğin dünkü ve en merak edilen bölümünde Kakava ateşi yakıldı.

Şenliğin bugün son programında tan yeri ağarmadan Tunca Nehri etrafında buluşuldu, nehre dilekler bırakıldı. Öğle saatlerinde müzik gruplarının performanslarının ardından şenlik bugün sona erecek.

Kakava'daki Baba Fingo söylencesi

Kakava, "Baba Fingo" efsanesiyle her yıl daha da ilgi görüyor.

Efsaneye göre, Mısır'da Firavun'un zulmettiği Romanların lideri Baba Fingo, firavunun ordusundan saklanmak için Kızıldeniz'e giriyor ve bir daha çıkmıyor. Romanlar, 6 Mayıs sabahı Baba Fingo'nun bir nehirden yeniden çıkacağı inancını taşıyor.

Baba Fingo'yu bekleyen Romanların nehir kenarındaki ritüelleri ve eğlenceli Kakava kutlamaları, dünyanın pek çok yerinden turisti Edirne'ye çekiyor.

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