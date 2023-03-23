Dünya Su Günü'nde suyun önemine vurgu yapıldı
Prof. Dr. Bülent Önal, "Genellikle çay, kahve ya da farklı içecek türleri ile sıvı ihtiyacı karşılanmaya çalışılır. Oysa en havalı içecek su. Su, kalorisiz, kafein, tatlandırıcı içermeyen vücut için en ideal sıvıdır." dedi.
İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sağlık Daire Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve İBB iştiraki Hamidiye Su tarafından 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla "Hamidiye ile Su ve Sağlığımız Eğitimi" başlıklı etkinlikte suyun insan hayatı için önemi ve sağlıklı yaşam için beslenme önerileri ele alındı.
Miniatürk'te bulunan salonda düzenlenen programda suyun dünyada giderek artan önemi, çocuklarda suyu sevdirme yolları, suyun başta beyin ve böbrek olmak üzere insan vücut üzerindeki etkileri katılımcılarla soru cevap eşliğinde tartışıldı.
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Bölümü'nden Uzman Dr. Ahmet Murt, "Su ve Genel Sağlık" başlıklı konuşmasında, su tüketimi ve ramazanda beslenme konularına değindi.
Suyun ne zaman içileceğiyle ilgili birçok yanlış bilginin bulunduğunu anlatan Murt, "Susamadıkça su içmek gereksizdir diye düşünülüyor. Ancak özellikle yaş ilerledikçe susama hissi azalır. Bunun yanı sıra 'içebildiğim kadar fazla su içmeliyim' diye düşünenler de var. Ancak, fazla su içmek, kalp, böbrek ve karaciğer hastalarında ödeme neden olmaktadır. Soda gibi çok mineralli sular da normal suyun yerini alamaz. Çünkü bu sular, içeriklerine göre ishal ve böbrek taşı oluşum riskini artırabilir." diye konuştu.
Murt, hızlı su içme konusuna da dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, suyun aralıklarla, daha yavaş ritimde içilmesi gerektiğini söyledi.
Ramazan ayında oruç tutanlar için önerilerde bulunan Murt, "Bu ayda yemekler dengeli olmalı. Yani yüzde 45 ila 50 karbonhidrat, yüzde 25-30 protein, yüzde 35'ten az yağ içermeli. Salata, sebze ve meyveler sofradan eksik edilmemeli. Yağlı yemekler ve tatlılar sınırlandırılmalı. Günlük su miktarı iftar-sahur arasına bölünerek tüketilmeli. Kafeinli ve şekerli içecekler olabildiğince azaltılmalı." diye konuştu.
"En havalı içecek su"
İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Önal da "Su ve Böbrek Sağlığı" başlıklı sunum yaptı.
Son zamanlarda böbrek rahatsızlığı olan insanların sayısının arttığını aktaran Önal, dengeli beslenme ve su tüketiminin böbrek hastalıklarıyla mücadelede kilit rol oynadığını aktardı.
Gün içinde içilmesi gereken su miktarı hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Önal, "Erişkinlerin yüzde 36'sı günlük 1-3 bardak, yüzde 35'i 4-7 bardak su tüketmektedir. Yüzde 22'si 8 bardaktan fazla sıvı tüketirken yüzde 7'si su gereksinimini sadece besinlerle almaktadır. Bu sıvı tüketimi sadece su değildir, genellikle çay, kahve ya da farklı içecek türleri ile sıvı ihtiyacı karşılanmaya çalışılır. Oysa en havalı içecek su. Su kalorisiz, kafein, tatlandırıcı içermeyen vücut için en ideal sıvıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Prof. Dr. Önal, vücutta taş oluşumuna neden olan faktörlerden çoğunun direkt veya dolaylı olarak su tüketimi ile ilişkili olduğunu kaydetti.
"Obezite veya diyabet gibi rahatsızlıklarımız varsa suyu ilaç gibi görebiliriz"
İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Server Sezgin Uludağ da yeterli su alımının metabolizma için etkilerinin olduğunu anlatarak, "Yeterli su tüketimi, toplam enerji alımı ile günlük enerji harcaması arasındaki dengenin korunmasına yardımcı olur. Doğru yağ oksidasyon oranını belirler. Yağsız kas kütlesini artırarak, obez kişilerde, vücut kompozisyonuna olumlu yönde etki eder, vücut yağının azalmasına katkıda bulunabilir. Sonuç olarak kilo vermede yaygın olarak kullanılabilir. Obezite veya diyabet gibi rahatsızlıklarımız varsa suyu ilaç gibi görebiliriz." diye konuştu.
Doç. Dr. Uludağ suyun yüksek kalori alımından kaçınmayı sağlayan en iyi içecek, diyabetle mücadelede de ilk tavsiye olduğunu dile getirdi.
"Beyinde yeterince su olmadığı zaman anksiyete hali görülür"
Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Dağ da "Su ve Beyin Sağlığı" başlıklı sunumunda, sağlıklı bir beyni desteklemek için her gün yeterli miktarda su alınması gerektiğini söyledi.
Beynin yüzde 70'inin sudan oluştuğunu aktaran Dağ, "Çoğumuzun yeterince su içmediğini söylersek, susuzluk insan beynine sandığımızdan daha çok zarar verir. 24 saat içinde yani bir günde beynin içinden geçen su miktarı 1,4 litredir. Beyindeki su miktarının azalması beyin hücrelerini çabucak tahrip eder ve hücreler arası bağlantıyı etkiler." dedi.
Prof. Dr. Dağ, az su içilmesinin birçok hastalığın başlıca nedenlerinden olduğunu vurgulayarak, "Az su içildiği zaman kişide dikkat dağınıklığı, reflekslerde yavaşlama ve unutkanlık gibi bozukluklar olabilir. Kişi daima yorgun olur, aynı zamanda az su içildiğinde yani beyinde yeterince su miktarı olmadığı zaman sinirlilik hali anksiyete hali görülür." ifadelerini kullandı.
Hamidiye Su Genel Müdürü Hüseyin Çağlar da suyun insan hayatı için öneminin farkında olduklarını dile getirerek, sağlıklı su için hassas bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.