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Yaşam

'Dost' adı verilen köpek tedavi için İstanbul'da

Isparta'da gördüğü kötü muamele sonucu sakat kalan, bir süre TBMM'de bakımı yapılan ve "Dost" adı verilen köpek, tedavi için İstanbul'a gönderildi.

Adem Balta   | 30.09.2019
'Dost' adı verilen köpek tedavi için İstanbul'da

Ankara
 Isparta'da gördüğü kötü muamele sonucu sakat kalan ve bir süre TBMM'de bakımı yapılan köpek, tedavi için İstanbul'a gönderildi.

Isparta'da kürekle beli kırılarak sakat bırakılan, Ankara'da ameliyat edilmesinin ardından bir süre Mecliste bakımı yapılan "Dost" adı verilen köpek, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın da girişimleriyle tedavisinin devamı için İstanbul'a gönderildi.

Tanal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Girişimlerimiz ve Anadolu Ajansı’nın duyarlı yayınları sonrası Dost’un İstanbul’daki fizik tedavi süreci başlamış oldu. Dost şu anda fizik tedavi ve rehabilitasyon kliniğinde." dedi.

Söz konusu tedavi merkezinden bilgi aldıklarını anlatan Tanal, olayın üzerinden 10 ay geçtiğini, bu nedenle tedavide gecikme yaşandığını dile getirdi. Tanal, " Omurilikte yoğun bir zedelenme var. Sağolsunlar, Dost’un yaşam kalitesini arttırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Dost ilk etapta 15 günlük bir fizik tedavi görecek. Birtakım uygulamalarla daha rahat yürümesinin sağlanması amaçlanıyor. Tedavi sürecini yakından takip ediyoruz." şeklinde konuştu.

Isparta'da kürekle beli kırılarak sakat bırakılan Dost'un durumu, duyarlı bir vatandaşın ihbarıyla ortaya çıkmıştı. İhbarı duyan bir öğretmen köpeğe sahip çıkarak, önce Burdur'daki bir hayvan barınağında tedavi görmesini sağlamış, ardından Meclis personeli bir arkadaşını arayarak köpeğin Ankara'da ameliyat edilmesini sağlamıştı. Burada "Dost" ismi verilen yaralı köpeğin yürümesi için fizik tedavisi uygulayan bir kliniğe gönderilmesi gerektiği açıklanmıştı.








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