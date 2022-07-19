Dolar
17.57
Euro
18.02
Altın
1,711.04
ETH/USDT
1,539.40
BTC/USDT
22,206.00
BIST 100
2,492.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Domaniç yağlık ayçiçeğiyle sarıya büründü

Tarım ve Orman Bakanlığının yağlık ayçiçeği üretimini artırmak için destekleme kapsamına aldığı Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, ekim alanı 200 dönümden 1800 dönüme çıkarıldı.

Serdar Yiğit   | 19.07.2022
Domaniç yağlık ayçiçeğiyle sarıya büründü Fotoğraf: Serdar Yiğit/AA

Kütahya

İlçede, yüzde 75'i hibe destekli bitkilerin çiçek açmasıyla tarlalar sarıya büründü.

Domaniç Kaymakamı Muhammed Enes İpek, gazetecilere yaptığı açıklamada, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün verilerine göre 400 ton rekolte beklendiğini söyledi.

İlçede genelinde 1800 dönüm alanın ekildiğini ve yapılan incelemelerde güzel verim alındığını belirten İpek, "Umuyoruz ki hedefimize ulaşırız ve ayçiçeği üretimi ilçemizin her köşesine yaygınlaşır. Güzel, hayırlı, bol kazançlar elde etmeyi temenni ediyorum." dedi.

Saruhanlar köyü Muhtarı Mehmet Ayverdi de en yüksek ekimin kendi köylerinde olduğunu aktardı.

Çiftçi Bülent Gündoğdu ise devletin verdiği teşvikle ekim yaptığını, dönümde 250 kilogram verim beklediğini dile getirdi.

Yüz dönüm yer ektiğini anlatan Gündoğdu, "Maşallah mahsulümüz verim olarak kuvvetli. Hasatta yaklaşık 15 ton çekirdek bekliyorum. Verilen teşviklerden, desteklemelerden Allah razı olsun, devletimiz sağ olsun. İnşallah bu sezonu bereketli geçirirsek seneye 3 bin-4 bin dönüm ekebilirim." ifadelerini kullandı.

2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de 11 Mart'ta yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Buna göre, Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamındaki ürünler listesinde yer alan Aydın'ın Efeler, Köşk, Sultanhisar, Yenipazar, Karabük'ün Eskipazar, Kütahya'nın Domaniç ve Sivas'ın Hafik ilçeleri havzalarında yer alan ürünler güncellenmişti. Değişiklikle bu bölgelerde diğer ürünlerin yanında yağlık ayçiçeği ekiminin de desteklenmesine karar verilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'da sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyredecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit asker Bozkurt'un ailesine başsağlığı mesajı
İstanbul'da kimyasal madde yüklü tanker devrildi
Danıştaydan İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararının iptal istemine ret
Manisa'da orman yangını çıktı

Benzer haberler

Domaniç yağlık ayçiçeğiyle sarıya büründü

Domaniç yağlık ayçiçeğiyle sarıya büründü

Trakya'da çayır tırtılı görülen ayçiçeği ekili alanlar büyük oranda ilaçlandı

Kütahya'da 3300 yıllık mühür ve hançer bulundu

Trakya'da ayçiçeği tarlalarındaki 'çayır tırtılına' karşı dron ile ilaçlama sürüyor

Trakya'da ayçiçeği tarlalarındaki 'çayır tırtılına' karşı dron ile ilaçlama sürüyor
Kurtuluşun kenti Kütahya "Büyük Zafer"in 100. yıl dönümüne hazırlanıyor

Kurtuluşun kenti Kütahya "Büyük Zafer"in 100. yıl dönümüne hazırlanıyor
Çukurova'da 220 bin ton ayçiçeği rekoltesi bekleniyor

Çukurova'da 220 bin ton ayçiçeği rekoltesi bekleniyor