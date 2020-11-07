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Yaşam

Domaniç Dağları'nda renk şöleni

Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olan ve Kütahya ile Bursa sınırları içinde kalan, oksijen zenginliğiyle adından söz ettiren Domaniç Dağları sonbaharla sarı ve yeşilin çeşitli tonlarına büründü.

Serdar Yiğit   | 07.11.2020
Domaniç Dağları'nda renk şöleni Fotoğraf: Serdar Yiğit / AA

Kütahya

Domaniç Dağları'nda renk şöleni

Kütahya'nın doğal güzellikleriyle ünlü ilçesi Domaniç, sonbaharda da göz alıcı renkleriyle büyülüyor.Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı ilçedeki ormanlar, ziyaretçilerle dolup taşıyor. Özellikle doğa yürüyüşü yapmayı sevenler, buraya yoğun ilgi gösteriyor. Şelaleleri ve dereleriyle de ilgi çeken bölgedeki manzara, doğa tutkunlarında büyük hayranlık uyandırıyor. ( Serdar Yiğit - Anadolu Ajansı )

İç Ege'de yer alan ve yüzde 53'ü ormanlarla kaplı, Kütahya'nın doğal güzellikleriyle ünlü ilçesi Domaniç, sonbaharda da göz alıcı renkleriyle büyüleyici etki bırakıyor. 

Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı ilçedeki ormanlar, ziyaretçilerle dolup taşıyor. Özellikle doğa yürüyüşü yapmayı sevenler, buraya yoğun ilgi gösteriyor.

İnegöl-Domaniç kara yolunda bulunan ormanlık alan büründüğü sarı, yeşil ve kızıl renklerle görenlere görsel bir şölen sunuyor.

Şelaleleri ve dereleriyle de ilgi çeken bölgedeki manzara, doğa tutkunlarında büyük hayranlık uyandırıyor.

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