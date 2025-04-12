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Yaşam

Doğaseverler Abant'ta nisanda yağan karın keyfini çıkardı

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı, nisan ayında yağan karın tadını çıkarmak isteyenlerin ilgisiyle karşılaştı.

Mehmet Emin Gürbüz, Zafer Göder, Samet Kalyoncu, Ahmet Çelik  | 12.04.2025 - Güncelleme : 12.04.2025
Doğaseverler Abant'ta nisanda yağan karın keyfini çıkardı Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu/Düzce

Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan doğal güzellikleriyle ünlü Abant'ta aralıklarla kar etkili oldu.

Hafta sonunu karın tadını çıkararak değerlendirmek isteyenler, kar kalınlığının yaklaşık 40 santimetreye ulaştığı milli parka geldi.

Beyaz örtüyle ayrı güzelliğe bürünen milli parka gelenler, göl çevresinde yürüyüş yaparak, fotoğraf çektirerek, kar topu oynayarak, kardan adam yaparak, kızak ve şambrelle kayarak keyifli vakit geçirdi.

Abant'ta bulunan otel çalışanı Mustafa Yaşa, gazetecilere, bölgede büyüdüğünü belirterek, "Daha önce nisan ayında böyle kar yağışı görmedim. Ocak ve şubatta yağmayan kar, nisanda yağdı." dedi.

Yaşa, tatilcilerin nisanda yağan kar karşısında hem şaşkınlık hem de mutluluk yaşadığını dile getirerek, karla Abant'a ilginin arttığını kaydetti.

Öte yandan Düzce'nin Gölyaka ilçesinin yüksek kesimlerinde de gece saatlerinde kar etkisini gösterdi.

Saçmalıpınar, Bakacak, Güzeldere, Çamlıbel, Muhapdede, Zekeriya ve Yunusefendi köyleri, karın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Köy yollarının Özel İdaresi ekiplerince iş makineleriyle temizlendiği, bölgede kapalı yolun bulunmadığı bildirildi.

Beyaz örtüyle kaplanan Yığılca ilçesi ise havadan görüntülendi.

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