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Yaşam

Devlet korumasındaki çocuklar kampta "rol modelleriyle" buluştu

Gaziantep'te, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen kampta, devlet korumasındaki çocuklar "rol modelleriyle" bir araya geldi.

Ömer Faruk Salman  | 30.08.2024 - Güncelleme : 30.08.2024
Devlet korumasındaki çocuklar kampta "rol modelleriyle" buluştu Fotoğraf: Ömer Faruk Salman/AA

Gaziantep

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce bakım hizmeti alan çocuklar için verilen hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla Seyr-i Antep kamp alanında 26 Ağustos'ta başlayan "Çocuk Hizmetleri Kalite Hizmet Değerlendirme Kampı" düzenlendi.

Ankara, İstanbul, İzmir ve Trabzon'un da aralarında bulunduğu 12 ilden gelen çocuklar bakım personeli, meslek elemanı ve Bakanlık personelinden oluşan 95 kişinin katıldığı kampta, halen hizmet alan çocuklarla daha önce hizmet alanlar buluştu.

Burada deneyim kazanan çocuklar, birbirleriyle fikir alışverişinde bulunuyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Yıldırım Kaya, AA muhabirine, Türkiye'de ilk defa kurumdan hizmet alan çocuklarla birlikte bir çalışma kampı düzenlendiğini söyledi.

Kampın amacının çocukların almış olduğu hizmetin standartlarını yükseltmek olduğunu belirten Kaya, şöyle konuştu:

"Bu çalışma kampında çocuklarımızın kendisi, destek elemanlarımız, bakım personellerimiz hepsi birlikte yer alıyor. 'Kurum bakım standartlarımızı nasıl iyileştirebiliriz, çocuklarımızın istekleri bu manada nelerdir' diye onları dinleyeceğiz. Bir taraftan sportif faaliyetler yapacaklar, etkinliklere katılacaklar. Diğer taraftan da kendi aldıkları hizmeti değerlendirecekler. Bu hizmetin çocukların kendi hayrına, faydasına olacak şekilde nasıl evrilmesi gerektiğini bize anlatacaklar."

Kaya, bugün sona erecek kampın ilk kez Gaziantep'te düzenlendiğini, ileriki zamanlarda çalışmayı farklı illerde de yapacaklarını ifade etti.

Aynı süreçten geçmiş kişilerle buluşuyorlar

Sosyal Hizmet Uzmanı Sinan Turunç da çocukların günlük yaşamlarını yapılandırma aktiviteleri, spor ve oyun etkinlikleriyle kampı renklendirdiklerini belirtti.

Turunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuklar hizmet sürecinde bu süreçlerden geçmiş ve bu hizmeti almış rol modelleriyle buluşacaklar. Çocukların burada o psikolojik bağı kurmasını hedefliyoruz. Çocuklarımız burada günlük yaşamı yapılandırırken gelişimlerini de destekleyici oyun aktiviteleri ve akran faaliyetlerinde bulunacaklar."

Kampa rol model olarak katılan ve daha önceden kurum bakımındayken halen Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde tarih alanında yüksek lisans yapan Gündüz Türkyılmaz da buradaki amacın deneyim alışverişinde bulunmak ve bilgileri paylaşmak olduğunu söyledi.

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