Yaşam

Devlet desteğiyle kurduğu tesiste hem elektrik hem de mantar üretiyor

Isparta'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğinden yararlanan girişimci, köyde kurduğu tesiste yılda 300 ton mantar üretiyor, güneş panelleriyle de elektrik ihtiyacını karşılıyor.

Yalçın Çelen  | 24.12.2025 - Güncelleme : 24.12.2025
Devlet desteğiyle kurduğu tesiste hem elektrik hem de mantar üretiyor Fotoğraf: Yalçın Çelen/AA

Isparta

Memurluktan ayrılan 50 yaşındaki Hüseyin Savaş Gökmen, Büyükgökçeli köyünde mantar üretim tesisi kurmaya karar verdi.

Gökmen, tesisi kurmak için 2021'de başvurduğu TKDK'den 2022 yılında yüzde 65'i hibe olmak üzere kredi aldı.

Köyde 8 odası bulunan mantar üretim tesisi kuran Gökmen, işletmenin çatısına da güneş enerjisi panelleri koydu. Paneller sayesinde yılda 370 bin kilovatsaat enerji üreterek tesisin tüm elektrik ihtiyacını karşılayan Gökmen, ihtiyaç fazlası enerjiyi ise dağıtım şirketlerine satarak ek gelir elde ediyor.

Kompostların poşetle getirildiği tesiste, uygun sıcaklık ve nem koşullarında yapılan işlemlerin ardından mantarlar belirli bir süre sonra hasada hazır hale geliyor.

Mantarların hasadı 36'ncı günde başlıyor

Hüseyin Savaş Gökmen, AA muhabirine, tesisin yıllık yaklaşık 300 ton üretim kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

Güneş enerjisi sistemiyle tesisin tüm elektrik ihtiyacını karşılıyor olmasının üretim maliyetini düşürdüğünü belirten Gökmen, "Hatta yaz aylarında fazla gelen elektrik üretimini dağıtım şirketlerine satıyoruz. Mantar üretiminde ortalama 36'ncı günde hasada başlıyoruz. Yaklaşık 48 ve 49'uncu günlerde ise üretim tamamen sona eriyor. Toplanan mantarları Balıkesir, Bursa ve İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlere gönderiyoruz." dedi.

Tesiste sabit olarak 4-5 erkek çalışanın görev yaptığını dile getiren Gökmen, üretimin yoğunlaştığı günlerde ise 8 ila 10 kadın çalışana istihdam sağladığını kaydetti.

"İl genelinde bu tür tesisler yaygınlaşıyor"

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk da TKDK destekleriyle il genelinde kurulan 15 modern mantar üretim tesisi bulunduğunu söyledi.

Küçük ve büyük ölçekli tesisler dahil olmak üzere kentte yaklaşık 5 bin tonluk mantar üretim kapasitesine ulaşıldığını dile getiren Selçuk, "İl genelinde bu tür tesisler yaygınlaşıyor. Daha önce küçük alanlarda, çadırlarda üretim yapılıyordu, artık tesislerde üretime geçiliyor. Minimum alanda maksimum ürün üretiliyor. Merkezin yanı sıra Deregümü, Atabey, Büyükgökçeli, Eğirdir ve Sarıidris bölgelerinde de mantar üretim tesisleri mevcut." diye konuştu.

