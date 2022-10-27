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Yaşam

Devlet desteğiyle arıcılığa başlayan kadın, kekik balı üretiyor

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde Genç Çiftçi Projesi kapsamında aldığı hibe desteğiyle 6 yıl önce arıcılığa başlayan Türkan Kuz, ürettiği organik balın yanı sıra polen ve propolisleri çeşitli illerdeki müşterilerine ulaştırıyor.

Orhan Kuzu   | 27.10.2022
Devlet desteğiyle arıcılığa başlayan kadın, kekik balı üretiyor Fotoğraf: Orhan Kuzu/AA

Karabük

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde Genç Çiftçi Projesi kapsamında hibe desteği alarak arıcılığa başlayan ve zamanla kovan sayısını artıran kadın, arıcılıktan elde ettiği gelirle aile bütçesine katkı sağlıyor.

Budaklar köyünde yaşayan 2 çocuk annesi 42 yaşındaki Türkan Kuz, Halk Eğitim Merkezi'nde arıcılık kursunu tamamladıktan sonra 6 yıl önce Genç Çiftçi Projesi'ne başvurarak 30 bin lira hibe almaya hak kazandı.

Aldığı destekle evinin bahçesinde 40 kovan arıyla organik kekik balı üretimine başlayan Kuz, zamanla kovan sayısını 100'e çıkardı.

Ürettiği balın dışında polen ve propolisleri internet aracılığıyla Türkiye'nin dört bir tarafındaki müşterilerine ulaştıran Kuz, kovanların yanındaki bahçede çeşitli sebzeler de yetiştiriyor.

Türkan Kuz, AA muhabirine, daha önce arıcılık yapmadığını belirterek, "Fuarlara gittim. Arı Enstitüsü hocalarından yardım aldım. Organik bal üretmek için yola çıktım. Halk Eğitim Merkezi'nde kurs aldım. 'Bu işi yaparım.' dedim. Projemi yaptım, Allah'a şükürler olsun 30 bin lira hibe çıktı. 40 kovan aldım. Daha sonra kovan sayısı 100'e çıktı." diye konuştu.

"Başarılı olmak fedakarlık gerektiriyor"

Kuz, yıllar içinde arı da sattığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Daha çok polen, bal ve propolis sattım. Satışları çoğunlukla internet üzerinden yapıyorum. İki çocuğum var. Kızım üniversitede, oğlum da ortaokulda eğitim alıyor. Onların ihtiyaçları oluyor. Arıcılık sayesinde borçlarımı kapattım, şükürler olsun Rabb'ime. Elimden geldiğince çocuklarıma ve evime yardım ediyorum, eşime destek oluyorum. İnsan hem devleti hem de kendisi için çalışmalı."

Gençlere tavsiyelerde de bulunan Kuz, kendi işlerini kurmalarının iyi olacağını söyledi.

Kuz, ev kadınlarının üretime katılmasının önemine işaret ederek, şunları dile getirdi:

"Arıcılığın yanında çocuklarım için mısır yetiştiriyorum. Fasulye, domates, biber ve kabak da üretiyorum. Sonbaharda yetişen ürünleri toplayarak internet üzerinden satıyorum. Babamın koyunları var. Organik gübre kullanıyorum. Başarılı olmak fedakarlık gerektiriyor."

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