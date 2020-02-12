Depremzedelere ALO 181'i arayarak el uzattılar
Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan deprem sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çağrı merkezi ALO 181'i arayanlar, Türk halkının birbirine nasıl kenetlenerek yardımlaştığını bir kez daha ortaya koydu.
Ankara
Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan deprem sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çağrı merkezi ALO 181'i arayanlar, Türk halkının birbirine nasıl kenetlenerek yardımlaştığını bir kez daha ortaya koydu.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çağrı merkezi "ALO 181" hattıyla binlerce kişinin talep, beklenti ve şikayetleri çözüme kavuşturuldu.
Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan, 24 Ocak'ta yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından ALO 181'i arayarak bilgi alanlar, dilek ve şikayetlerini de dile getirdi. Bir kişi, yıkılan evinden kedisini sağ olarak çıkarmanın mutluluğunu ALO 181'le paylaştı.
Deprem nedeniyle evi hasar gören bir kişi de dede yadigarı olan evinden çıkacağını belirterek evin yıkılmamasını rica etti. Hasarlı evine girme yasağı olan bir kişi ise çağrı merkezini arayarak yiyecek ve giyeceklerini almak için izin istedi.
Elazığ depremi sonrası bir başka kişi de ALO 181'i arayarak, deprem riskinin en az olduğu ili öğrenmek istediğini ve o ile taşınacağını söyledi.
"Evimi yapandan şikayetçi olmak için ne yapabilirim?"
Hasarlı binası olan bir depremzede, evini yapandan şikayetçi olduğunu ve dava açacağını belirterek bunun için ne yapması gerektiğini sordu.
Kendi evi sağlam olan bir vatandaş da depremde evi yıkılan bir aileyi misafir edebileceğini söyledi. Bir fırın sahibi ise evi yıkılanlara ücretsiz ekmek vereceğini iletti.
Deprem sonrası birçok kişi, kurtarma ekiplerinin özverili çalışması ve bakanların yoğun ilgisi nedeniyle ALO 181'i arayarak mutluluğunu dile getirdi, teşekkür etti.
ALO 181 geçen yıl 679 bin 381 kez arandı
Çağrı merkezi, geçen yıl tapu ve kadastro konuları için 234 bin 90, çevre konuları için 151 bin 341, şehircilik konuları için 293 bin 950 olmak üzere toplam 679 bin 381 kez arandı.
Çevresel şikayetleri kayıt altına alarak ilgili kuruluşlara gönderen iletişim merkezi, çevresel konularda da birçok çağrıya cevap verdi. Hava, su, toprak, gürültü ve atık konuları şikayet nedeniyle aranılan konular arasında yer aldı.
Bu sene en çok merak edilen konular arasında "enerji verimliliği" de yer aldı. 3 bin 190 kişi konuyla ilgili bilgi aldı, "Enerji Kimlik Belgesi" hakkında da sorular yöneltildi.
Gülümseten talepler
Çağrı merkezine geçen yıl İstanbul depremi, Kanal İstanbul konularında ilginç çağrılar yapıldı.
İstanbul depremi sonrası arayan bir kişi, "Devamlı deprem oluyor, başım dönüyor. Bu ev riskli, duramıyorum. Bana doktordan randevu alın." ifadesini kullandı.
Çocuğunun duvardaki kalem çiziklerini çatlak olarak kabul eden bir vatandaş, deprem sonrası evinin risk tespitinin yapılmasını istedi.
Başka bir kişi ise eşini şikayet edip çok çamaşır suyu kullanıp evi eskittiğini ve deprem için tehlike oluşturduğunu, eşini nereye şikayet edeceğini sordu.
Çocuğunu susturamayan baba çağrı merkezini aradı
Çevreye duyarlı bir kişi, bedava poşet veren bir marketi, çocuğunu susturamayan bir baba ise çağrı merkezini arayarak şikayet etti.
Yoğun sisli havayı kirlilik sanarak şikayetini ilettiği çağrı merkezini tekrar arayan vatandaş, hatalı olduğunu belirterek özür diledi.
Düğünündeki gürültü nedeniyle komşularını rahatsız ettiği için özürlerini iletmek için arayan bir kişi ise bu konudan dolayı arayacakların bilgilendirilmesini istedi.
Kanal İstanbul da aranan konular arasında
Boğaz'da evi olan bir kişi de Kanal İstanbul'un kesinlikle yapılması gerektiğini belirterek, her gün bir geminin evine çarpmasından duyduğu endişeyi dile getirdi.
Bir balıkçı ise Kanal İstanbul'un yapılmasından yana olduğunu, kanalın boğaz trafiğini rahatlatacağını buna bağlı olarak da balık üretimi ve verimliliğinin artacağını söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.