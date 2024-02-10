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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kahramankazan Yolu ve Veterinerlik, Bitik, İmrendi Farklı Seviyeli Kavşakları Açılış Töreni'nde konuşuyor.
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Yaşam

Depremzede çift, hayvan sevgisini konteyner kente taşıdı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya'da evleri ağır hasar alan çift, kaldıkları konteyner kentte hayvan sevgisini devam ettiriyor.

Hakan Burak Altunöz  | 10.02.2024 - Güncelleme : 10.02.2024
Depremzede çift, hayvan sevgisini konteyner kente taşıdı Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz/AA

Malatya

Teknokent Geçici Konaklama Merkezi'nde kalan Samet ve Kamile Karagöz çifti, bir süre önce konteyner evlerinin önüne kendi imkanlarıyla yaptıkları kümes ve barakalarda, kedi, köpek, tavuk ve horoz beslemeye başladı.

Samet Karagöz, AA muhabirine, depremin etkilerini hayvan sevgisiyle atlatmaya çalıştıklarını söyledi.

Depremde sevdiklerinin yanı sıra evlerini kaybettiklerini ifade eden Karagöz, "Depremden dolayı kafamızı dağıtmak istediğimiz şeyler arıyorduk. Biz de bunu hayvanlarda bulduk. Tavuklar, köpekler, kedim var. Kendi çaplarında bir alan oluşturduk ve besliyoruz. Komşularımızda ilk önce ön yargı oldu, şikayetler oldu ama onlar da alıştılar ve sevdiler." diye konuştu.

"Terapi gibi geliyor"

Kamile Karagöz ise depremden önce kedi ve köpeğinin bulunduğunu, konteyner kentte ayrıca tavuk ve horoz bakmaya başladıklarını belirtti.

Hayvanlar sayesinde depremi unutmaya çalıştıklarını anlatan Karagöz, "Biz de böyle teselli bulalım dedik. O yüzden bunlara başvurduk. Onlarla iyi geçiniyoruz ve güzel oluyor." ifadelerini kullandı.

Karagöz, sosyal imkanlarının kısıtlı olduğuna değinerek, "Bu iki göz odanın içerisinde yapacağımız bir şey yok. Sonuçta deprem aklımıza geliyor ve bazen aklımızı kaçıracak gibi oluyoruz. O yüzden bunlar bize terapi gibi geliyor. Onlar da bir canlı. Hasta oldular, onlar için ilaç temin ettik, çok şükür düzeldiler. Bakmak zorundayız, bakmaya devam edeceğiz. Birkaç tane daha almayı düşünüyorum." dedi.

Günün ilk saatlerinde besleyip temizledikleri hayvanlarla diğer depremzedelerin de ilgilendiğini dile getiren Karagöz, "Hayvan sevgisi çok değişik bir şey. Rabb'im herkese nasip etsin. Köpeklerimiz olmasaydı o depremi hiç unutamazdık. Onlarla oyalandık, bir şeyler yapmaya çalıştık, eğlendik, güldük." diye konuştu.

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