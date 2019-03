Depremin simgesi 'Erkan bebek' üniversiteye hazırlanıyor

Marmara Depremi'nin ardından İzmit'i ziyaret eden eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın kucağına alıp severken burnunu sıkmasıyla dünyanın "Erkan bebek" olarak tanıdığı 20 yaşındaki Erkan Işık, bu yıl üniversite sınavına girerek insan kaynakları yönetimi veya basın-yayın bölümünü kazanmayı hedefliyor.

Hacı ve Şennur Işık çiftinin 4 çocuğundan biri olan Erkan Işık, bu yıl hayalini kurduğu üniversiteyi kazanmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

İnsan kaynakları yönetimi veya basın-yayın bölümünde okumak isteyen Işık, boş zamanlarında, çiğ köfte salonu işleten babasına yardımcı oluyor.

"Clinton ile 7-8 sene öncesine kadar mektuplaşıyorduk"

Erkan Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evleri depremde hasar gördüğü için Doğu Kışla Çadırkent'te kaldıkları sırada eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın ziyarete geldiğinin anlatıldığını söyledi.

O dönem 6 aylık olduğunu aktaran Işık, kendisini kucağına alıp seven Clinton'ın burnunu sıktığını 6-7 yaşlarında ailesinden öğrendiğini ve o anın görüntülerini izlediğini anlattı.

Işık, Clinton ile en son 2010'da İstanbul'u ziyarete geldiğinde görüştüğünü belirterek, her yerde tanınıyor olmanın kendisini mutlu ettiğini kaydetti.

Üniversite sınavlarına hazırlandığını, boş zamanlarında, çiğ köfte salonu işleten babasına yardımcı olduğunu dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnsan kaynakları yönetimi veya basın-yayın bölümünü kazanmayı hedefliyorum. Kadir Has bana 2000 yılından bu yana eğitimim konusunda maddi ve manevi destek oldu. Kendisinin üniversite sözü de vardı. 'Erkan, benim üniversitemde okusun.' demişti. Ben de nereyi kazanırsam kazanayım, isterse yurt dışı olsun, tek kabul edeceğim yer Kadir Has Üniversitesi olacaktır. Çünkü Allah rahmet etsin, Kadir Has'ın bana karşı çok iyilikleri oldu. Kadir Has Vakfı'ndan arıyorlar, bir ihtiyacımın olup olmadığını, okul durumumu soruyorlar. Kadir Has'ın ailesine teşekkür ediyorum, her yıl arıyorlar.

Üniversiteye hazırlanıyorum ama kitaplar çok pahalı. Ailemizin nüfusu kalabalık. Babam ihtiyaçlarımızı karşılayamıyor. Ben de üniversiteye hazırlanırken zorlanıyorum. Yeni kitaplar almam lazım ama alamıyorum. Zorluk içinde çalışıyorum."

Erkan Işık, bazı kişilerin kendisi üzerinden reklam yaptığını, verilen sözlerin tutulmadığını savundu.

Clinton ile 7-8 sene öncesine kadar mektuplaştıklarını aktaran Işık, şöyle devam etti:

"Çevremdekiler, 'Niye mektup yazmıyorsun? Mutlaka yazmalısın, halini hatırını sormalısın.' diye teşvik ediyor. Ben de mektup yazmak istiyorum. Clinton, bence ABD'nin gelmiş geçmiş en iyi başkanı. Çünkü şu anda vakıflar kurarak hayırlı işler yaptığını duyuyorum. Sosyal medyadan kendisini takip ediyorum. Türkiye'ye karşı iyi davrandı. Depremden sonra geldi buraya, geçmiş olsun dileklerini iletti. Depremzedelere, maddi ve manevi destekte bulundu. Beni kucağına aldığında gösterdiği samimiyetinden dolayı mutluyum."

"Herkesin olası bir afete hazırlıklı olması gerekir"

Işık, 5 yıl önce hayat kurtarmak için Arama Kurtarma Derneği'ne (AKUT) üye olduğunu, Kocaeli'de en genç üyeler arasında yer aldığını belirterek, "Deprem bölgesinde yaşıyoruz. Bu nedenle AKUT'a üye olarak eğitim aldım. Herkesin burada eğitim almasını istiyorum çünkü deprem bölgesindeyiz. Herkesin olası bir depreme ve afete hazırlıklı olması gerekir." diye konuştu.

Depremden ders alınması gerektiğini vurgulayan Işık, "Keşke böyle bir deprem olmasaydı, insanlarımız hayatlarını kaybetmeseydi. Ama oldu, yapacak bir şey yok. Ders almak zorundayız. Clinton'ın burnunu sıkmamla depremin simgesi oldum. Türkiye'deki deprem, hem Amerika'da hem de dünyada daha çok duyuldu. Farklı ülkelerden Türkiye'ye çok yardımlar yapıldı. Ama keşke deprem olmasaydı, keşke depremin simgesi olmasaydım." değerlendirmesinde bulundu.