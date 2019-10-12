Deprem olurken öğrenciler için sınıflara koştular
Silivri açıklarında meydana gelen deprem sırasında okul bahçesinde bulunan sınıf öğretmeni Baştimar ile kantin işletmecisi Maraş, herkesin dışarıya çıkmaya çalıştığı anlarda okul binasında bulunan öğrenciler için sınıflara koştular.
İstanbul
Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sırasında görev yaptıkları okulun bahçesinde bulunan sınıf öğretmeni Cabbar Baştimar ile kantin işletmecisi Kahraman Maraş, herkesin dışarıya çıkmaya çalıştığı anlarda okul binasında bulunan öğrenciler için sınıflara koştular.
Avcılar Mehmetçik İlkokulu'nda görevli Sınıf Öğretmeni Cabbar Baştimar, Marmara Denizi Silivri açıklarında 26 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sırasında bir öğrencisinin velisiyle görüşmek üzere okulun bahçesinde bulunuyordu. Depremi şiddetli şekilde hissetmesine rağmen paniğe kapılmayan Baştimar, hemen sınıfına ulaşmak üzere binaya yöneldi.
Bu sırada okul bahçesindeki kantinde bulunan Maraş da öğretmenlere yardım etmek için okula koştu.
Sınıfına girdiğinde öğrencileri sıraların altında oturur halde bulan Baştimar, çocukları hızlıca bina dışına çıkarmak üzere harekete geçti. Binaya girmesinin ardından sınıfları tek tek gezen Maraş da o sırada yere düşen bir öğrenciyi kucaklayarak bahçeye indi.
Baştimar ile Maraş'ın görenler tarafından takdirle karşılanan bu davranışları okulun güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.
"Tatbikatların ne kadar faydalı olduğunu anladım"
Deprem sırasında yaşadıkları o anları AA muhabirine anlatan Avcılar Mehmetçik İlkokulu Sınıf Öğretmeni Cabbar Baştimar, sarsıntı anında okulun bahçesinde olduğunu söyledi.
O an öğrencilerinin sınıfta olduğunu hatırlayarak hemen okula koştuğunu dile getiren Baştimar, sınıfa girdiğinde öğrencilerini sıraların altında çömelerek oturur halde bulduğunu anlattı.
Baştimar, ardından öğrencilerin dışarı çıkmak için sıra oluşturduğunu belirterek, "Çok duygusal anlar yaşadık. O an, geçen yıllardaki tatbikatların ne kadar faydalı olduğunu anladım." dedi.
Depremin ardından dört sınıftaki öğrencilerin, öğretmenlerin gözetiminde kargaşa olmadan hızlıca bahçeye çıkarıldığını ifade eden Baştimar, velilerin depremin ardından okula gelerek çocuklarını aldıklarını söyledi.
Baştimar, okulların sık sık deprem tatbikatı yapması gerektiğine dikkati çekerek, "Öğrencilerde korku, heyecan vardı. Bahçeye çıktıktan sonra velilerimizle buluştuk. Velilerimiz ağlamaya başladı, çocuklarımız da işin ciddiyetini anladı ve ağladı. Ben de çok hüzünlendim, bir süre konuşamaz hale geldim. Sadece el hareketleriyle yönlendirebiliyordum." diye konuştu.
Baştimar, böyle durumlarda velilerin panik yapmaması gerektiğine işaret ederek, depremi unutmamanın, tedbir almanın ve tatbikatlar yapmanın önemini vurguladı.
Evinin okula çok yakın olduğunu ancak deprem anında evini hiç düşünmediğini belirten Baştimar, şunları kaydetti:
"Öğrencileri hemen toparlayıp diğer öğretmen arkadaşlarımızla hızlıca bahçeye çıktık. Çok iyi bir şey yaptığımı düşündüm. Velilerimizin dışarıda okulun bahçe kapısına vurduğunu, içeriye zorla girmeye çalıştığını gördüm. Haber almak istiyorlardı. Herkese aynı anda haber veremiyordum, sınıfça fotoğraf çekip, 'Hepimiz çok iyiyiz, merak etmeyin.' diye yazarak, veli grubumuza gönderdik. Çocukları ailelerine teslim ettikten sonra evimize gittik. Öğretmen arkadaşlarımızda da aynı hassasiyeti gördüm. Öğretmeniz, bize de bu yakışır, bunu yapacağız."
"Öleceğimi dahi bilsem o çocuğu bırakıp inmezdim"
Okuldaki kantinin işletmecisi Kahraman Maraş da deprem anında kantinde olduğunu ancak canını hiçe sayıp okula girdiğini ve sınıfları gezdiğini anlattı.
Maraş, öğretmenlerin öğrencileri organize ederek bahçeye indirdiğini gördüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:
"Emin olmak için sınıflara tek tek girdim ve aşağı inerken bir çocuğun yere düştüğünü gördüm. Baba yüreği, o çocuğu almadan inmek istemedim. Arkasında bir çocuk daha vardı, ikisini kucakladım, biri kucağımdan indi, diğeri de dışarı çıkarken benimle beraber geldi. Öleceğimi dahi bilsem o çocuğu bırakıp inmezdim. Onları korumakla yükümlüyüz."
Baştimar'ın öğrencileri de deprem nedeniyle korktuklarını ancak öğretmenlerinin sınıfa gelmesiyle bunu yendiklerini belirterek, sıranın altında bulunmayı da öğretmenlerinin yaptığı deprem tatbikatı sayesinde uyguladıklarını anlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.