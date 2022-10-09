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Yaşam

Denizli'de kepçe operatörü damat, gelini babaevinden kepçeyle aldı

Denizli'nin Buldan ilçesinde, kepçe operatörü damat İbrahim Açar, gelini almaya babaevine kepçeyle gitti.

Samet Kıyak   | 09.10.2022
Denizli'de kepçe operatörü damat, gelini babaevinden kepçeyle aldı

Denizli

Bursa Mahallesinde yaşayan Açar ile Merve Gökkaya'nın düğününde gelin alma töreni kepçeyle gerçekleşti.

Kızevine kepçeyle giden damat Açar, gelini oğlanevine kepçe üzerinde getirdi.

Alkışlar arasında oğlanevine gelen genç çift, kepçe üzerinde fotoğraf çektirdi.

Açar, gazetecilere farklı bir gelin alma töreni yaşamak istediklerini söyledi.

Bu fikri eşinin de beğendiğini kaydeden Açar, "O da olumlu yaklaşınca böyle bir şey yapmaya karar verdim. Çok güzel, farklı bir anı yaşadık. Düğünümüz daha da renklendi." ifadelerini kullandı.

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