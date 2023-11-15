Dolar
28.67
Euro
31.15
Altın
1,971.16
ETH/USDT
2,015.30
BTC/USDT
36,325.00
BIST 100
7,668.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde, pek çok ülkeden devlet ve hükümet başkanlarının eşleri ile özel temsilcilerin katılımıyla "Filistin İçin Tek Yürek" temalı Lider Eşleri Zirvesi İstanbul’da düzenleniyor
logo
Yaşam

"Demir Atlı Adam" yeni rotalarda pedal basmayı hedefliyor

Bisikletiyle çıktığı dünya turunda 11 yılda 68 ülkeyi gezen "Demir Atlı Adam" olarak bilinen Gürkan Genç, gelecek yıl yeni rotalarda pedal basmayı hedefliyor.

Gökhan Zobar  | 15.11.2023 - Güncelleme : 15.11.2023
"Demir Atlı Adam" yeni rotalarda pedal basmayı hedefliyor Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Genç, Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya geldi.

Etkinlik kapsamında Genç'in dünya turu esnasında çektiği fotoğrafların yer aldığı sergi gezildi.

Uzun süreli yolcuğuyla ilgili bilgiler veren Genç, katılımcılarla bisiklet sporu ve gezisi hakkında sohbet etti.

Genç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de 2012'de ayrıldıktan sonra 11 yılda 122 bin kilometre yol kat ettiğini söyledi.

Dünya turu öncesi 2010-2011 yıllarında Türkiye'den Japonya'ya bisiklet turu düzenlendiğini anımsatan Genç, "İpek Yolu'nun tamamını kas gücüyle alan ülkemizdeki ilk Türk vatandaşıyım. Atalarımızın at sırtında çekik gözle terk ettiği diyarlara badem gözlü demir atıyla giden bir Türk olarak lakabım Türkiye'de 'Demir Atlı Adam' olarak kaldı." dedi.

Geçirdiği hazırlık sürecinin ardından dünya turuna başladığını anlatan Genç, 11 yıl boyunca farklı maceralar yaşadığını ifade etti.

Dünya turuna 2024'te devam edeceğini dile getiren Genç, şunları kaydetti:

"Bisikletle dünya turu muazzam bir olay. Dünya turum henüz bitmedi. Türkiye'ye vize işlemlerimi halletmek için geldim. 11 yıl boyunca Türkiye'ye hiç dönmeden Avrupa'nın tamamını, Afrika'nın birçok ülkesini, Orta Doğu, Güney Amerika ve Orta Amerika'yı seyahat ettim. ABD vizesi almak için Türkiye'ye geldim. Vizelerimi aldım 30 Aralık'ta Türkiye'den ayrılacağım. Önümüzdeki 4 sene boyunca Meksika, Kuzey Amerika, Avustralya ve Güney Asya ülkeleri olmak üzere dünya turuma devam edeceğim. İnşallah kazasız, belasız turu bitirip ülkeme döneceğim."

Genç, her ülkenin farklı bisiklet kültürlerine sahip olduğunu Türkiye'de bisikletin gelişmesi için önemli adımlar atıldığını belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gazze'ye sağlık personeli ve tıbbi malzeme taşıyan askeri uçak Kayseri'den yola çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü
Meteorolojiden denizler için fırtına uyarısı
Emine Erdoğan: Gazze bugün artık, meçhul çocuklar şehri
Gazze’den çocuklar ve kanser hastaları ambulans uçakla Türkiye’ye getirilecek

Benzer haberler

"Demir Atlı Adam" yeni rotalarda pedal basmayı hedefliyor

"Demir Atlı Adam" yeni rotalarda pedal basmayı hedefliyor

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 21-28 Nisan 2024'te düzenlenecek

Muğla'nın bisiklet turizmi pazarındaki payının artması için tanıtım atağı

Bisiklet sevdası farklı mesleklerden sporcuları İzmir'de buluşturdu

Bisiklet sevdası farklı mesleklerden sporcuları İzmir'de buluşturdu
"Kurbağa adam"ın hedefi Dünya Şampiyonası'nda pedal çevirmek

"Kurbağa adam"ın hedefi Dünya Şampiyonası'nda pedal çevirmek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet