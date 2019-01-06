Dede mirası asırlık 'belediye bandosu'

Fotoğraf: AA/Burak Akay

ÇANAKKALE - Serten Akkaya

Halen 25 kişinin görev aldığı Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Belediye Bandosu, dönemin Askerlik Şubesi Başkanlığının tavsiyesiyle 1917 yılında Biga Belediye Bandosu ismiyle kuruldu.

Kurulduğunda çeşitli enstrümanlar çalan 35 kişinin bulunduğu bando, aradan geçen zamanda 25 kişiye düştü.

İlçede özellikle resmi bayram ve özel günlerde sahne alarak etkinliklere renk katan kırmızı kadife üniformalı bando üyeleri, dedelerinin 100 yıllık mirasını ayakta tutabilmek için özenle çalışıyor.

Her görev sabahı ayrı bir heyecan

Görev yapacakları günün sabahı erkenden heyecanla kalkan bandocular, tıraşlarını olup ayakkabılarını boyadıktan sonra geceden ütülenmiş beyaz gömlek ve pantolonlarının üzerine üniformalarını giyiyor. Ardından kendileri için hazır bekleyen araçlarına binen bando üyeleri, tören alanında sazlarını ısıtıp sahne almaya hazırlanıyor.

Her tören başına belediyeden yevmiye alan üyeler, kendilerine gösterilen yakın ilgiden de memnun.

"Bölgenin en eski bandosuna sahibiz"

Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bandonun Biga Askerlik Şubesi Başkanı Binbaşı Mehmet Rauf Bey ile yine aynı yıllarda Karabiga Askerlik Şubesi Başkanı olan Binbaşı Osman Bey'in girişimleriyle kurulduğunu belirtti.

Kurulduğunda 35 parça sazdan oluşan bu bandonun eğitim çalışmalarını, şimdiki Hamdibey Mahallesi içinde kalan Kırmızı Kulüp denilen yerde bando çavuşluğundan emekli Mehmet Çavuş ile o sıralarda Mehmet Çavuş'un da yardımcılığını yapan klarnetçi Ermeni asıllı Gavril'in denetiminde yapıldığına işaret eden Işık, "Belediyeye devredildiği 1950 yılından bu yana bandoda yer alan müzisyenlere gösteri başına ücret ödeniyor. Halkımız ve bizler bandomuzdan çok memnunuz. Her resmi törende kendileri enstrümanları ile birlikte marşlar çalarak etkinliklere renk katıyorlar. Bandomuz bölgemizin de en eski bandosu." dedi.

"Burada görev yapmak bizim için bir gurur"

Bando şefi Levent Küçüktuncer, bandolarının bölgenin ayakta kalan birkaç bandosundan biri olduğunu dile getirerek, "Bu bando tüm üyeler için çok önemli. Burada görev yapmak bizim için bir gurur diyebilirim çünkü hepimizin bu bandonun eski üyeleriyle yakınlığımız var. Kimimizin babası, kimimizin dedesi, bazılarımızın amcaları, büyük abileri burada sahne aldı. Çok önemli bir övünç kaynağı aslında." diye konuştu.

Bandoda saksafon, trompet, trombon, klarnet, trampet, davul, kornet ve zil gibi enstrümanlar çaldıklarını ifade eden Küçüktuncer, "Milli bayramlarda ve diğer özel günlerde gösteri sunuyoruz. Üyelerimiz 20 ile 65 yaş aralığında müzisyenlerin oluşuyor. Ben de 20 yıldır bu bandoda görev yapıyorum. Bu bandoda daha önce dedelerimiz, babalarımız görev yaptı, şimdi bu mirası biz devam ettiriyoruz. Bölgede tek olmamızın verdiği gurur ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Belediyenin görev başına para ödediğini vurgulayan Küçüktuncer, "Bu işi gurur ve mutlulukla yaptığımız için para miktarının bir önemi yok. Bize sahip çıkılsın, bando ayakta kalsın yeter." ifadesini kullandı.

"Bandomuz dede mirasımız"

Biga Belediye Bandosu'nun 30 yıllık üyesi Sabri Varol, bandolarının dede mirası olduğunu söyledi.

Bu bandoda görev yapmaktan dolayı gurur duyduklarını dile getiren Varol, "Bizler aslında birer saz sanatçısıyız. Davul çalanımız var, darbuka çalanımız var, klarnet ya da saksafon çalanımız var. Normal hayatımızda meslek olarak sürdürdüğümüz bu görevi bando görevlisi olarak devam ettiriyoruz. Babalarımız, dedelerimiz vardı bir dönem, şimdi bizler varız ve bu dev mirası, 100 yıllık bir öyküyü ayakta tutmak istiyoruz." dedi.

Muharrem Kuşgöz ise dedesi Ali Kuşgöz'ün büyük emek harcadığı bandoda büyük bir mutluluk içinde görev aldığını anlattı.

"Kara Salih" lakaplı Salih Seflek'in torunu olan ve dedesiyle aynı ismi taşıyan Salih Seflek de ekip arkadaşlarıyla dededen toruna geçen bir mesleği sürdürüyor.

Bandonun en yaşlı üyeleri arasında yer alan 65 yaşındaki Fikret Diril, birçok anıyı barındıran bir bandoda görev yaptığını ifade etti.