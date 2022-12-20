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Yaşam

Dede mesleği yemeniciliği kızıyla yaşatıyor

Adıyaman'ın Besni ilçesindeki tek yemeni (bir tür ayakkabı) ustası Hakan Özçetinkaya, çırak bulamayınca yardımına koşan kızıyla 2 yıldır 15 metrekarelik dükkanda üretim yapıyor.

Orhan Pehlül   | 20.12.2022
Dede mesleği yemeniciliği kızıyla yaşatıyor Fotoğraf: Orhan Pehlül - AA

Adıyaman

Dede mesleğini sürdüren 55 yaşındaki Hakan Özçetinkaya, lise mezunu 22 yaşındaki kızı Ece ile kendilerine ait işletmede günde ortalama 5 yemeni üretiyor. Özçetinkaya ile kızı, yemenileri özel siparişle hazırlıyor.

Hakan Özçetinkaya, AA muhabirine, dedesinden kalma mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürdüğünü söyledi.

Yemeniciliği 40 yıldır yaptığını anlatan Özçetinkaya, "Besni'de bu işi sadece ben yapıyorum. Birilerinin daha yapmasını istiyoruz ama eleman sıkıntısı yaşanıyor. Bu sıkıntıyı çözmeye çalışırken de kızım yardıma koştu." dedi.

Kızıyla aynı dükkanda çalışmanın farklı olduğunu ifade eden Özçetinkaya, "2 yıldır kızımla çalışmaya devam ediyoruz. Evde baba kız, dükkanda ise artık usta çırak ilişkimiz var. Ürettiğimiz yemenileri çevre illere gönderiyoruz. Bazen de ilçemize gelen gurbetçilerimiz, yaşadıkları ülkelere ürünleri taşıyor." diye konuştu.

"Mesleği babam gibi ilerleterek yaşatacağım"

Ece Özçetinkaya ise babasıyla aynı dükkanda çalışmaktan mutlu olduğunu belirtti.

Babasının yanında 2 yıldır çalıştığını dile getiren Özçetinkaya, "Unutulmaya yüz tutmuş bu mesleği ilerletmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ustam babam, ama evde de ustam gibi dükkanda da babam gibi. Babama yardım etmekten mutluyum. Aynı zamanda bu, babamın dedesinin mesleği, ben de babam gibi ilerleterek yaşatacağım." ifadelerini kullandı.

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