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Yaşam

Dalgıçlar Van Gölü'nde Türk bayrağı açtı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde dalgıçlar, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Van Gölü'nde Türk bayrağı açtı.

Servet Taşdemir  | 30.10.2023 - Güncelleme : 30.10.2023
Dalgıçlar Van Gölü'nde Türk bayrağı açtı

Bitlis

Kaymakamlığın öncülüğünde İlçe Liman Başkanlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliğiyle düzenlenen programda, Diving Dalış Okulu ile Yukarı Deniz Derneği üyesi dalgıçları tekneyle göle açıldı.

Gölde dalış yapan dalgıçlar, suyun yüzeyinde ve derinliklerinde Türk bayrağı açarak Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Kaymakam Remzi Demir ile Liman Başkanı Abdurrahman Aki, göle "Cumhuriyet'imizin 100. yılı kutlu olsun" yazılı çelenk bıraktı.

Gelecek nesillere mesaj bırakmak amacıyla öğrenciler arasında düzenlenen yarışmada seçilen ve şişeye konulan mektup, Sadullah Gencer Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Şevval Tufan tarafından suya bırakıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında okullarda mektup yarışması düzenlediklerini söyledi.

Uludağ, "Yarışmada derece alan mektup 100 yıl sonraya yönelik bir mesaj olsun diye Van Gölü'nün derinliklerine bırakıldı. Dalgıç arkadaşlar da suda Türk bayrağı açtı. Bizden sonraki nesillere bir mesaj yollamış olduk." dedi.

Etkinlik, Van Gölü'nde yapılan tekne tutuyla son buldu.

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