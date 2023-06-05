Dolar
21.22
Euro
22.69
Altın
1,941.53
ETH/USDT
1,869.80
BTC/USDT
26,771.00
BIST 100
5,314.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Dalgıçlar Dünya Çevre Günü kapsamında Dicle Nehri'nde temizlik yaptı

Diyarbakır'da 5 Haziran Dünya Çevre Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Bestami Bodruk, Damlanur Teyhun  | 05.06.2023 - Güncelleme : 05.06.2023
Dalgıçlar Dünya Çevre Günü kapsamında Dicle Nehri'nde temizlik yaptı Fotoğraf: Bestami Bodruk/AA

Diyarbakir

"Türkiye Çevre Haftası"nın bu yıl ki "Temiz deniz, temiz dünya" teması ile merkez Sur ilçesindeki Dağkapı Meydanı'nda bir araya gelen bisiklet tutkunları, Vali Ali İhsan Su'nun start vermesiyle tarihi Ongözlü Köprü'ye kadar pedal çevirdi.

Daha sonra Diyarbakır İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesine bağlı dalgıç adamlar Dicle Nehri'nde temizlik çalışması yürüttü.

Vali Su ve beraberindekiler organik malzemelerden yapılan çelengi 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anısına nehre bıraktı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, AFAD ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden de temsilciler ve personelin katılım sağladığı etkinlikte İl Jandarma Komutanlığına bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri de yer aldı.

Vali Su, gazetecilere yaptığı açıklamada, çevreyi temiz tutmak ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak için farkındalık sağlamanın önemli olduğunu belirtti.

5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında ilk olarak bisiklet turu etkinliği düzenlendiğini anımsatan Su, "Dicle Nehri'mizde temizlik çalışması gerçekleştiriliyor. Okullarımızda farkındalığı arttırmak için eğitim çalışmaları gerçekleştirdik. Benzeri çalışmaları ilimizde yürütüyoruz. Bu yıl temamız 'Temiz deniz temiz dünya.' Bu çerçevede biz de hem denizlerin hem de kara sularının temiz olması için gayret gösteriyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Çalışanların yasam kalitesini artırmak en önemli görevimiz
Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Van'da jandarma ekipleri düzensiz göçle mücadeleyi sürdürüyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: İletişim altyapısını geliştirmeye devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yeni yönetim sistemimiz güçlenerek Türkiye'mizin bir kazanımı olarak devam edecek

Benzer haberler

Dalgıçlar Dünya Çevre Günü kapsamında Dicle Nehri'nde temizlik yaptı

Dalgıçlar Dünya Çevre Günü kapsamında Dicle Nehri'nde temizlik yaptı

Diyarbakır'da kariyer planı yapan gençler "Çelik Kanatlar" ile buluşuyor

Diyarbakırlı kadın yaylaları gezerek 20 yıldır bal üretiyor

Diyarbakır'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

Diyarbakır annelerinden biri daha evladına kavuştu

Diyarbakır annelerinden biri daha evladına kavuştu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet