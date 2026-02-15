Dolar
43.67
Euro
51.82
Altın
5,042.80
ETH/USDT
2,003.30
BTC/USDT
69,053.00
BIST 100
14,180.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Kocaelispor maçı sonrası Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı’nda açıklamalarda bulunuyor.
logo
Yaşam

Çorum'da Yeşil Göl'ün çevresi çiğdem ve menekşelerle kaplandı

Çorum'un Laçin ilçesinde yer alan Yeşil Göl'ün çevresi menekşe ve çiğdemlerle kaplandı.

Salih Can Keşliktepe  | 15.02.2026 - Güncelleme : 15.02.2026
Çorum'da Yeşil Göl'ün çevresi çiğdem ve menekşelerle kaplandı Fotoğraf: Salih Can Keşliktepe/AA

Çorum

Kentte son günlerde aralıklarla etkili olan yağışların ardından güneş açtı.

Hava sıcaklığının en yüksek 15 dereceye yükseldiği Laçin ilçesinde çiğdemler de çiçek açtı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İlçede bir akarsuyun ormanlık alandaki çukurda birikmeye başlamasıyla kendiliğinden oluşan Yeşil Göl'ün çevresi çiğdem ve menekşe çiçekleriyle bezendi.

Kent merkezine 32 kilometre mesafede bulunan Yeşil Göl, sahip olduğu doğal güzelliği ve çevresindeki bitki örtüsüyle yöre halkınca "saklı cennet" olarak nitelendiriliyor.

Adını suyunun renginin yanı sıra çevresindeki ormandan alan doğal göl, çok sayıda balık türüne de ev sahipliği yapıyor.

Halk arasında "baharın müjdecisi" olarak bilinen sarı çiğdem ile mor menekşeler göl çevresinde güzel görüntüler oluşturdu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurdun büyük bölümü için toz taşınımı uyarısı
Konya'da yağış ekili alanlara zarar verdi
Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Kılıç, Münih Güvenlik Konferansı'na katıldı
İzmir Buca'da şantiyedeki çöpler yağmur sularıyla yola dağıldı
İstanbul'da hava sıcaklığı 23 dereceyi gördü
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Çorum'da Yeşil Göl'ün çevresi çiğdem ve menekşelerle kaplandı

Çorum'da Yeşil Göl'ün çevresi çiğdem ve menekşelerle kaplandı

Çorum'da ev hanımları ramazana imece usulü hazırlanıyor

Çorum'da 84 yaşındaki İbrahim Kayar 10 yıl önce yitirdiği eşinin mezarına her 14 Şubat'ta kırmızı gülle gidiyor

Tekirdağ'da badem ağaçları çiçek açtı

Tekirdağ'da badem ağaçları çiçek açtı
Fedakar anne hayatını adadığı engelli oğlunun eli ayağı oluyor

Fedakar anne hayatını adadığı engelli oğlunun eli ayağı oluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet