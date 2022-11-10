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Yaşam

Çorum'da kooperatif kuran 8 kadın, pelüş oyuncak üretiyor

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kooperatif kuran 8 kadın, pelüş oyuncak üreterek aile bütçesine katkı sunuyor.

Cahit Emrali   | 10.11.2022
Çorum'da kooperatif kuran 8 kadın, pelüş oyuncak üretiyor

Çorum

Sungurlu Halk Eğitim Merkezi bünyesinde usta öğretici olarak görev yapan 8 kadın, işlerinden kalan zamanlarını takı ve oyuncak üretimi yaparak değerlendirmek amacıyla 5 ay önce Arinna Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini kurdu.

Kooperatif üyeleri, mütevazı atölyelerinde ürettikleri ayda 400 civarındaki pelüş oyuncağın yanı sıra takı, iğne oyası, tel kırma, sedef kakma gibi el işçiliği ürünleri ilçede bulunan bir dinlenme tesisi aracılığıyla satışa sunuyor.

"Amacımız kadınların kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlamak"

Kooperatif Başkanı Figen Berber, AA muhabirine, kısa süre önce üretime başlamış olmalarına karşın siparişlere yetişmekte zorlandıkları günler yaşadıklarını söyledi.

Kadınlar olarak bir arada üretim yapmaktan mutlu olduklarını dile getiren Berber, "Sadece pelüş oyuncak değil, farklı işler de yapmak istiyoruz. Farklı projelerimiz de var. En büyük amacımız fabrika kurup evde oturan hanımların ev ekonomisine yardımcı olmalarını, kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlamak. Tel kırmadan cilt bakımına kadar kendimizi geliştirip daha farklı şeyler yapmak istiyoruz." diye konuştu.

"Daha fazla insanla çalışarak yolumuza devam etme çabasındayız"

Kooperatifin Başkan Yardımcısı Fatma Hazel Aksar ise birliktelik ruhuyla güzel bir oluşuma imza attıklarını vurguladı.

Zamanla farklı alanlara yöneleceklerini belirten Aksar, birlikte hareket ederek gelecekte daha büyük işler yapmak istediklerini anlattı.

Aksar, "Bu toprakların kadınlarının daha aktif şekilde ev ekonomilerine katkı sağlayabilmeleri, kendi benliklerini ortaya çıkarabilmeleri adına böyle bir kuruluşa yelken açtık. Sadece usta öğreticiler olarak işlem yapıyoruz. İlerleyen dönemlerde daha fazla insanla çalışarak daha fazla ürünle yolumuza devam etme çabası içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

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