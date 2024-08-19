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Yaşam

Çorum'da "Kafkas boynuzlu engereği" görüldü

Çorum'un Bayat ilçesinde bir kişi mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda "Kafkas boynuzlu engereği" türü yılanın fotoğrafını çekti.

Murat Topal  | 19.08.2024 - Güncelleme : 19.08.2024
Çorum'da "Kafkas boynuzlu engereği" görüldü

Çorum

Hasan Basri Sağdıç, ailesiyle birlikte piknik yapmak için gittiği Kuşçaçimen Yaylası'nda mantar toplamak için ailesinin yanından ayrıldı.

Ormanlık alanda mantar toplarken yerde iri bir yılan gören Sağdıç, fotoğrafını çektiği yılanı internette araştırdı.

Fotoğraftaki yılanın bölgede nadiren görülen "Kafkas boynuzlu engereği" cinsi yılan olduğunu öğrenen Sağdıç, şaşkınlık yaşadı.

Sağdıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sonradan yaptığı araştırmada "Kafkas boynuzlu engereği"nin zehirli ve tehlikeli bir tür olduğunu öğrendiğini belirterek "Fotoğrafını çekmek için yarım metre yakınına kadar yaklaştım. Bu kadar tehlikeli olduğunu bilseydim yaklaşmazdım. Buralarda daha önce hiç böyle bir yılan görmedim." dedi.

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