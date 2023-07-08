Dolar
26.06
Euro
28.59
Altın
1,925.80
ETH/USDT
1,860.40
BTC/USDT
30,227.00
BIST 100
6,187.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Çorum Çomar Barajı çevresinde lavanta bahçesi kuruldu

Çorum Belediyesince Çomar Barajı’nın çevresinde kurulan lavanta bahçesi ile bölgenin uğrak noktası olması hedefleniyor.

Tugay Göktürk  | 08.07.2023 - Güncelleme : 08.07.2023
Çorum Çomar Barajı çevresinde lavanta bahçesi kuruldu Fotoğraf: Tugay Göktürk/AA

Çorum

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, lavanta bahçesinde düzenlediği basın toplantısında, atıl vaziyetteki alanı lavanta bahçesine dönüştürdüklerini söyledi.

Bir yıl önce oluşturulan lavanta bahçesine bu yıl yeni fideler diktiklerini dile getiren Aşgın, "Toplam 17 bin lavantayı toprakla buluşturduk. Sadece lavanta bahçesi olsun istemedik. 'Çorum için aşkla' sloganımızın olduğu kalbimizin içine salıncak koyduk, içeriye renkli bisikletler, eski bir at arabası koyduk. Birçok güzellikler yaptık burada. Ayrıca buraya aromatik bitkiler diktik. 2 bini ada çayı olmak üzere 4 bin aromatik bitkinin olduğu bir alan haline getirdik." dedi.

Aşgın, ayrıca çocukların bilgisayar, tablet ve telefonla oyalanmak yerine toprağa dokunmasını istediklerini aktardı.

Bölgede "Minik Eller Toprakla Buluşuyor Projesi'ni geliştirdiklerini anlatan Aşgın, "Bu alana domatesinden biberine, salatalığından patlıcanına kadar yüzlerce fide diktik. Bu projeyle çocukların ellerine aldıkları küçük çapalarla toprağı eşeleyecekler ve bir sebze nasıl yetişir bunu öğrenecekler." diye konuştu.

Aşgın, açıklamasının ardından basın mensupları ve belediye meclis üyelerine lavanta bahçesini gezdirdi.

Lavanta bahçesinde düğün fotoğrafları çektiren gelin ve damatla sohbet eden Aşgın, fotoğraflarını çektiği çifti tebrik etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan sanatçı Özkan Uğur için başsağlığı mesajı
İstanbul'da sağanak aralıklarla etkili oluyor
AFAD'dan 11 il için "turuncu kod"lu sağanak uyarısı
Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 2 teröristin turuncu kategoride arandığı tespit edildi

Benzer haberler

Çorum Çomar Barajı çevresinde lavanta bahçesi kuruldu

Çorum Çomar Barajı çevresinde lavanta bahçesi kuruldu

Salgın döneminde köye yerleşen matematik öğretmeni, çiftçi oldu

Pirinçte marka olan Osmancık'ta çeltik tarlaları yeşile büründü

Barajlarda Ankara'ya 1 yıl yetecek su bulunuyor

Barajlarda Ankara'ya 1 yıl yetecek su bulunuyor
Kadın girişimcilerin kurduğu lavanta tarlaları Sinop turizmine renk katacak

Kadın girişimcilerin kurduğu lavanta tarlaları Sinop turizmine renk katacak
Hafriyat çalışmasında su sarnıcı bulunan İskilip Kalesi'nde arkeolojik kazı yapılacak

Hafriyat çalışmasında su sarnıcı bulunan İskilip Kalesi'nde arkeolojik kazı yapılacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet