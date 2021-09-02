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Yaşam

Coğrafi işaret tescilli Maraş biberinde hasat zamanı

Dondurması, tarhanası ve birbirinden lezzetli yemekleriyle bilinen Kahramanmaraş'ın coğrafi işaret belgeli Maraş biberinde hasat başladı.

Tunahan Akgün   | 02.09.2021
Coğrafi işaret tescilli Maraş biberinde hasat zamanı Fotoğraf: Tunahan Akgün - Anadolu Ajansı

Kahramanmaraş

Aroması ve acılığını ilin verimli topraklarından alan, kentin adıyla anılan biber, genellikle Türkoğlu, Pazarcık ve Dulkadiroğlu ilçelerinin verimli ovalarında yetiştiriliyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla mevsimlik işçiler tarafından toplanan biber, çöp çıkarma ve kurutma işlemlerinin ardından sofralarda yerini alıyor.

Pul ve toz olarak tüketilen tescilli Maraş biberi, salça, yemek ve kebapların vazgeçilmez baharatları arasında bulunuyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilde bu yıl 12 bin dekar alandan elde edilecek ürünle yaklaşık 30 bin ton toz ve pul biber rekoltesi bekleniyor.

"Biberimiz kalite ve tat bakımından en ön sırada yer alır"

Türkoğlu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karaca, AA muhabirine, Kahramanmaraş denilince ilk akla gelen ürünlerden birinin dondurma, diğerinin ise Maraş biberi olduğunu söyledi.

İl genelinde biberin hasadının başladığını belirten Karaca, verimli bir dönem geçirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Karaca, kentin kaliteli biberiyle ön plana çıktığını dile getirerek, "Türkoğlu ve Pazarcık ovalarında birinci sınıf biber yetişir. Biberimiz gerek kalite gerekse tat bakımından en ön sırada yer alır. Biber her yerde yetişiyor ama buradaki kalite ve tat oranını yakalamak zor. Biberimiz genellikle sofra, yemek, sos, salça ve boya sanayisinde kullanılıyor. Maraş biberinin girmediği yer yok, hemen hemen her alanda kullanılıyor." diye konuştu.

Biberin kilosunun yaş olarak 2-3 lira arasında satıldığını anlatan Karaca, maliyetin yüksek olduğunu, hak ettiği değeri bulamadığından da ekim alanında daralma yaşandığını kaydetti.

Karaca, biber üretiminin daha da yaygınlaştırılması adına sık sık çiftçilerle bir araya gelerek çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Üreticilerden Mithat Kaçar da 6 yıldır biber ekimi yaptığını, iklimsel şartlar nedeniyle bu yılki verimin biraz düşük olduğunu ifade etti.

Biberin mutfaklara lezzet kattığını vurgulayan Kaçar, "Maraş biberi tüm yemeklerde kullanılıyor, biberimizin girmediği yer yok." dedi.

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