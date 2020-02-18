Euro
6.57
Dolar
6.07
BIST 100
120,162.40
Altın
1,587.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul'da 26 Eylül'de meydana gelen depremin ardından tahliye edilen riskli binalar yıkılıyor - Bahçelievler
logo
Yaşam

Çocukları için sebze kattığı makarnayla girişimci oldu

Balıkesir'de makarnayı çok seven çocuklarına sebze de yedirebilmek için evde sebzeli makarna yapan Fatma Alkan, ürünün çok beğenilmesi üzerine KOSGEB desteğiyle imalathane kurdu.

Miraç Kaya   | 18.02.2020
Çocukları için sebze kattığı makarnayla girişimci oldu

Balikesir

Balıkesir'in Manyas ilçesinde yaşayan Fatma Alkan, makarnayı çok seven çocuklarına sebze de yedirebilmek için yapmaya başladığı sebzeli makarnanın ilgi görmesi üzerine girişimci oldu.

Manyas ilçesinde yaşayan üç çocuk annesi 34 yaşındaki Alkan, üç yıl önce çocuklarının sağlığı için sebze tüketimini artırmak amacıyla onların makarnaya olan düşkünlüğünden yola çıkarak evde sebzeli püreli makarna yapmaya başladı. Alkan, çocuklarının ve komşularının lezzetini beğenmesi üzerine makarnayı daha fazla kişiye ulaştırmaya karar verdi. KOSGEB kursuna giderek girişimcilik belgesi alan Alkan, KOSGEB'den aldığı kredi ile imalathane kurup üretime başladı.

Makarnanın yanı sıra sebzeli tarhana ve erişte de yaparak satışa çıkaran, İstanbul, İzmir, Bursa gibi farklı illerden de talep alan Alkan, ayda yaklaşık 4 ton un kullanarak üretim yapıyor.

"Çocuklar severek yiyor"

Fatma Alkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her anne gibi çocuklarının sağlıklı beslenmesine önem verdiğini söyledi. Çocukların makarnayı çok sevdiğini, onlara sebze yedirmenin zor olduğunu belirten Alkan, bu nedenle makarnayı ve sebzelerdeki vitaminleri birleştirerek sebzeli makarna yaptığını anlattı. Alkan, çevresindekilerin beğenisi üzerine işletme açmaya karar verdiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Eşimin desteği olmasaydı belki başaramazdım. Onunla beraber sebze püreleri hazırlayıp hamurun içine katarak ürünlerimizi yapıyoruz. Çocuklar da çok seviyor, alan müşterilerimiz de memnun. Tadı içinde fark edilmiyor ama vitamini içinde. Çocukların severek yemesi bizi daha çok motive ediyor. Ürünlerimiz tamamen doğal. Brokoli, havuç, kapya biber kullanıyoruz."

Fatma Alkan'ın eşi Hakan Alkan (44) da eşinin başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sağlıklı ürünleri toplumla buluşturmaya çalıştıklarını kaydeden Alkan, "Günlük 150 kiloya kadar üretim yapabiliyoruz. Aylık 3-4 ton un çalışabiliyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
2020 ABD Seçimleri: Cumhuriyetçi konsolidasyon, Demokratik parçalanma
Küresel ticarette koronavirüs etkileri hissediliyor
'Batı' varoluşunu Münih’te tartıştı
Brezilya dış politikası Trump'a odaklı
İdlib cephesi ve İran’ın zayıflayan dış operasyon kapasitesi

Benzer haberler

Çocukları için sebze kattığı makarnayla girişimci oldu

Çocukları için sebze kattığı makarnayla girişimci oldu

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Kopuz: Üretim planlaması Türkiye’yi baklagil ihracatçısı yaptı

Libyalılar Hafter'in petrol üretimi ve ihracatını durdurmasını protesto etti

Balık döner yurt dışına açılıyor

Balık döner yurt dışına açılıyor
Türkiye'nin elektrik tüketimi ocakta yüzde 3 arttı

Türkiye'nin elektrik tüketimi ocakta yüzde 3 arttı
Çelik üreticileri 2020 yılından umutlu

Çelik üreticileri 2020 yılından umutlu