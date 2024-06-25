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Yaşam

Çin'de zihinsel engelli öğrenciler ebru sanatını deneyimledi

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Çin'in başkenti Pekin'de, özel eğitim alan zihinsel engelli öğrenciler için ebru sanatı atölyesi düzenledi.

Emre Aytekin  | 25.06.2024 - Güncelleme : 25.06.2024
Çin'de zihinsel engelli öğrenciler ebru sanatını deneyimledi

Pekin

Türk sanatçı Suna Koçal'ın eğitmenliğini yaptığı atölye çalışmasında öğrenciler, ebru sanatını birinci elden deneyimleme fırsatı buldu.

Kar amacı gütmeyen Golden Wings (Altın Kanatlar) Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, merkezin öğrencilerinin hazırladığı, Türk motiflerini içeren resimler sergilendi.

YEE Pekin Koordinatörü Ali Oğuzhan Yüksel, etkinlik öncesinde öğrencilere Türkiye'yi tanıtan sunum yaptı.

Sanatçı Suna Koçal, atölye çalışmasında öğrencilerle tek tek ilgilenerek onların bu sanatı icra etmesine yardım etti. Öğrencilerin, ebru sanatını deneyimlemekten yoğun coşku yaşadıkları gözlendi.

"Ebru, tam bir terapi sanatı"

Ebru boyayan öğrencilerden down sendromlu Li Yühan, atölye çalışmasını çok ilginç bulduğunu, basit bir dokunuşla resmin ortaya çıkmasının kendisine mutluluk verdiğini dile getirdi.

Sanatçı Koçal da ziyaret ettiği farklı ülkelerde zihinsel engelli, down sendromlu kişilerle buluşmayı ve onlar için atölye çalışmaları düzenlemeyi önemsediğini belirterek "Ebru, tam bir terapi sanatı. Onlar koşullanmamış yürekler. Sevinçlerini, duygularını doğrudan ifade edebiliyorlar. Sevgi akşını, ebru sanatının onlara verdiği coşkuyu çok güzel yansıtıyorlar." dedi.

Ebru sanatını Çin topraklarında icra etmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Koçal, "Ebru, ilk kez Uygur Türklerinin icra ettiği bir sanat, dolayısıyla bu topraklardan çıkma. Bu kadim Türk sanatını Çinlilerle buluşturmaktan dolayı çok mutluyum, onlarla sanat aracılığıyla bir sevgi bağı kurulmasına aracılık etmek benim için çok önemliydi." ifadelerini kullandı.

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