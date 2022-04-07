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Yaşam

Çiçek açan meyve ağaçları Manisa'da ovayı renklendirdi

Gediz Nehri'nin hayat verdiği Manisa ovalarında baharın gelmesiyle meyve ağaçları çiçek açtı.

Kamil Tekmen   | 07.04.2022
Çiçek açan meyve ağaçları Manisa'da ovayı renklendirdi Fotoğraf: Kamil Tekmen/AA

Manisa

Turgutlu ilçesinde meyve vermeye hazırlanan erik, şeftali, kiraz ağaçlarının çiçekleriyle renklenen ova, dron ile havadan görüntülendi.

Havaların ısınmasıyla bereketli ovadaki ağaçlar açan çiçeklerle pembe ve beyaza büründü. Ağaçlar arasında dolaşan arılar da hem çiçeklerden nektar topluyor hem de çiçeklerin tozlaşmasını sağlayarak ağaçlarda meyve oluşumuna katkıda bulunuyor.

Bölgedeki üreticilerinden Halil Turgut, bu yıl ağaçlardaki çiçeklenmenin önceki yıllara kıyasla geciktiğini dile getirerek, "Buna rağmen güzel bir sezon geçirmeyi umuyoruz." dedi.


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