Dolar
18.64
Euro
19.58
Altın
1,773.32
ETH/USDT
1,227.50
BTC/USDT
16,818.00
BIST 100
4,982.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Çengel boynuzlu dağ keçileri Munzur Dağları'nda görüntülendi

Tunceli'de tırmanış yapan dağcılar, karla kaplı arazide nesli koruma altında bulunan 10 çengel boynuzlu dağ keçisine rastladı.

Sidar Can Eren   | 07.12.2022
Çengel boynuzlu dağ keçileri Munzur Dağları'nda görüntülendi Fotoğraf: Hasan Aktuğ/AA

Tunceli

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bir grup dağcı, Munzur Dağları'nın karla kaplı zirvelerinde yaşayan çengel boynuzlu dağ keçilerini görüntüledi.

Kentte faaliyet yürüten Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyesi 8 dağcı, ilçedeki Munzur Dağları'nın 3 bin 130 rakımlı Raan Zirvesi'ne gezi düzenledi.

Kar kalınlığının yarım metreyi aştığı rotada tırmanış yapan dağcılar, yaklaşık 6,5 saatin sonunda zirveye ulaşmayı başardı.

Dağcılar, yolculukları sırasında da karla kaplı arazide nesli koruma altında bulunan 10 çengel boynuzlu dağ keçisine rastladı.

Bir süre dağ keçilerini izleyen dağcılar, hayvanların karda yiyecek bulma mücadelesini kameralarıyla kayıt altına aldı.

Keçileri görüntüleyen dağcı Hasan Aktuğ, AA muhabirine, Munzur Dağları'nın doğası ve yaban hayatıyla zengin olduğunu söyledi.

Kentteki birçok dağı gezdiğini ifade eden Aktuğ, "Dağcı arkadaşlarımızla zorlu tırmanış yaparken çengel boynuzlu dağ keçilerine rastladık. Karla kaplı arazide karınlarını doyurmak için yiyecek arıyorlardı." dedi.

Aktuğ, keçileri görüntülemekten büyük keyif aldığını belirterek, yaban hayatının gelecek kuşaklara aktarılması için korunması gerektiğini vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Konya'da eğitim uçağının düşmesi sonucu yaralanan pilot taburcu edildi
Sivas'ta Kızılırmak'taki taşkın riskini azaltma çalışmaları sürüyor
Yunanistan'ın düzensiz göçmenlerin botunu Türk kara sularına ittiği anlar İHA ile görüntülendi
Marmaris'te yanan ormanlık alana 5 bin fidan daha dikildi
Mardin kırsalında terör örgütü PKK'ya ait patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Benzer haberler

Çengel boynuzlu dağ keçileri Munzur Dağları'nda görüntülendi

Çengel boynuzlu dağ keçileri Munzur Dağları'nda görüntülendi

Doğu Anadolu'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu

Eren Abluka Sonbahar-Kış-13 operasyonunda terör örgütünün sığınakları ve eğitim kampı imha edildi

Pülümür Vadisi'ndeki taş kemerli köprü koruma altına alınacak

Pülümür Vadisi'ndeki taş kemerli köprü koruma altına alınacak
Hentbolda ilk sezonlarında 2. Lig'e yükselen Tuncelili kızların hedefi 1. Lig

Hentbolda ilk sezonlarında 2. Lig'e yükselen Tuncelili kızların hedefi 1. Lig
Tunceli'de terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi

Tunceli'de terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet