Euro
7.52
Dolar
6.97
BIST 100
99,127.26
Altın
1,726.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehirle Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 3. gün
logo
Yaşam

Çayeli'nden öteye türküsüse 'Kovid-19' uyarlaması

Rize'de vatandaşlara "Evde kal" çağrısında bulunmak için sağlıkçıdan esnafa kadar çeşitli meslek gruplarına mensup kişilerin seslendirdiği türküye çekilen klip sosyal medyada ilgi görüyor.

Muhittin Sandıkçı   | 25.04.2020
Çayeli'nden öteye türküsüse 'Kovid-19' uyarlaması

Rize

Çayeli Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede evde kalmanın önemine dikkati çekmek amacıyla klip hazırlandı.

Çayeli İshakoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Yahya Kesici, unutulmaz türküler arasında yer alan "Çayeli'nden öteye" adlı türkünün sözlerini Kovid-19'a göre uyarladı.

Kesici'nin yanı sıra İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Çınar, hemşireler, hastane çalışanları, müzisyen, gazeteci, esnaf ve akademisyenler türküyü seslendirdi.

Türküye, müzik öğretmeni Oğuzhan Bektaşoğlu'nun yönetmenliğinde klip çekildi. Sosyal medyada ilgi gören klipte, el hijyenine dikkati çekmek için de sahneler yer alıyor.

Türküye çekilen klip, İlçe Kaymakamlığı tarafından "Koronavirüs salgını sebebiyle evlerimizde kalmamız gereken bir zamanda farkındalık oluşturmak amacıyla Çayeli'nden öteye isimli şarkıdan esinlenerek yüzlerimizde tebessüm oluşturmak için video hazırladık. Hep birlikte milletçe evde kalalım. Korona illetinin üstesinden gelelim." ifadeleri ile sosyal medyada paylaşıldı.

"Çayeli'nden öteye" türküsü Kovid-19'a göre uyarlandı

Başhekim Yahya Kesici'nin yeniden uyarladığı Çayeli'nden öteye türküsünün sözleri şöyle:

"Çayeli'nden öteye / Giderdik yalı yalı / Vuhan'dan virüs geldi / Hasta oldu ahali.

Evinde kal evinde / Evimiz bize yeter / Hastaneye düşenin / Hali ölümden beter.

Çıkma dışarı çıkma / Sevdiğinle evde kal / Sokaklar koronalı / Nefesini evde al."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 22 bin 902'ye çıktı
İran'da Kovid-19 salgınında can kaybı 5 bin 650'ye yükseldi
Çin Kovid-19 salgınının kaynağının soruşturulması çağrılarını reddetti
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 45 bini geçti
Özel seferle ABD'den dönen yolculardan Naime Pekdemir: Türkiye'de güvende hissediyorum

Benzer haberler

Çayeli'nden öteye türküsüse 'Kovid-19' uyarlaması

Çayeli'nden öteye türküsüse 'Kovid-19' uyarlaması

Ormancılardan 'Evde kal' çağrısı

Rize'de öldürülen AK Parti Fındıklı İlçe Başkan Yardımcısı Gamze Pala toprağa verildi

Ukrayna'dan getirilen biri bebek 142 Türk vatandaşı Rize'de yurda yerleştirildi

Ukrayna'dan getirilen biri bebek 142 Türk vatandaşı Rize'de yurda yerleştirildi
Kılıçdaroğlu'ndan Gamze Pala'nın ailesine başsağlığı

Kılıçdaroğlu'ndan Gamze Pala'nın ailesine başsağlığı
Yaş çay üreticileri 30 Nisan'a kadar Rize'ye gelebilecek

Yaş çay üreticileri 30 Nisan'a kadar Rize'ye gelebilecek