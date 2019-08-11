Euro
6.14
Dolar
5.49
BIST 100
99,405.03
Altın
1,496.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Caretta carettaların koruyucusu oldu

Antalya'da gönüllü Güldane Şahin, yuvalarına sıkışan caretta caretta yavrularını denizle buluşturuyor.

Mustafa Kurt   | 11.08.2019
Caretta carettaların koruyucusu oldu

Antalya

Antalya'nın Alanya ilçesinde Güldane Şahin, yuvadan çıkmayı başaramayan yavru carettaları denize ulaştırıyor.

Caretta carettalar için 13 yıldır gönüllü olarak aralıksız nöbet tutan Şahin, Yeşilöz ve Uğrak mahallelerinde daha önce tespit ettiği yuvaları hazırladığı özel düzenekle koruma altına alıyor. 

Yumurtadan çıkma dönemlerinde yuvaları tek tek kontrol eden Şahin, sıkıştığı için çıkamayan yavruların denizle buluşmasını sağlıyor.

Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, caretta carettaları çok sevdiğini söyledi.

Yavrular yuvadan çıkarken çok dikkatli davrandıklarını belirten Şahin, "Bazen çakıl, taş gibi materyaller yavruları sıkıştırıyor. Yuvadan çıkamayan yavruları kurtarıyor, el değmeden denize ulaşmasını sağlıyoruz." dedi.

Şahin, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan canlıları herkesin koruması gerektiğini ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'ın Keşmir kararı çözüm arayışlarına darbe
Türkiye-Ukrayna ilişkileri çok yönlü gelişiyor
Etiyopya’daki askeri müdahale girişimi ve siyasi sorunlar
Hindistan’ın yeni dış politika stratejisi ve Keşmir krizi
Sudan'da kırılgan uzlaşma ve riskler

Benzer haberler

Caretta carettaların koruyucusu oldu

Caretta carettaların koruyucusu oldu

Carettaların rahatından 'Caretta Timi' sorumlu

Caretta carettalar Çıralı'nın simgesi oldu

'2 milyon caretta caretta yumurtası koruma altına alındı'

'2 milyon caretta caretta yumurtası koruma altına alındı'
Carettaların üreme alanına giren sürücüye 60 bin lira ceza

Carettaların üreme alanına giren sürücüye 60 bin lira ceza
Belek'te 70 bin carettanın denizle buluşması bekleniyor

Belek'te 70 bin carettanın denizle buluşması bekleniyor