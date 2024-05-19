Çankırı'da yaylalar düğün çiçekleriyle sarıya boyandı
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde ilkbaharda açan ve doğayı sarıya boyayan düğün çiçekleri, ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor.
Çankırı
Her yıl mayıs ayında açmaya başlayan düğün çiçekleri, ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan 1700 rakımlı Yapraklı Yaylası'nı sarıya boyadı.
Yemyeşil yaylalarda açan sarı çiçekler, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.
Yaylalara gelen ziyaretçiler, sarı düğün çiçekleri arasında gezerek fotoğraf çektirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.