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Yaşam

Çankırı'da keklikler karlı arazide yiyecek ararken görüntülendi

Çankırı'da karla kaplı arazide yiyecek arayan keklikler görüntülendi.

Oruç Emre Gümüş  | 19.02.2025 - Güncelleme : 19.02.2025
Çankırı'da keklikler karlı arazide yiyecek ararken görüntülendi

Çankırı

Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, yaban hayatını da olumsuz etkiledi.

Karla kaplanan arazide yiyecek bulamayan yaban hayvanları zaman zaman yerleşim yerlerinin yakınlarına kadar iniyor.

Beyaz örtüyle kaplı Tüney köyü yakınlarında yiyecek arayan keklikler, AA muhabirince görüntülendi.

Keklikler, genellikle tohum, böcek ve bitkilerle besleniyor.

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