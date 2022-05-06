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Yaşam

Çanakkale'de sahile inen vatandaşlar Hıdırellez'i kutladı

Anadolu'da baharın habercisi kabul edilen Hıdırellez, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Doğan Zelova   | 06.05.2022
Çanakkale'de sahile inen vatandaşlar Hıdırellez'i kutladı Fotoğraf: Doğan Zelova/AA

Canakkale

Gün doğumunda ilçe sahilindeki Hamzakoy ve Feneraltı mevkilerinde toplanan yüzlerce vatandaş, kumsala ev, araç, evlilik ve çocuk gibi dileklerini simgeleyen şekiller çizdi. Kimileri de bu isteklerini taşları yan yana dizerek ifade etti.

Denizden bir gün önce su alanlar, bereket ve ferahlık vermesi inancıyla evlerine serperek topladıkları çiçekleri de kapılarına astı. Ayrıca yine bir gün önce topladıkları taşları denize atan vatandaşlar dua ederek geleneklerini gerçekleştirdi.

Sahile gelenlerden Nagihan Yılmaz, gazetecilere Kovid-19 salgınının etkilerinin iyice azalmasıyla bu sene Hıdırellez'i kısıtlama olmadan kutlayabildiklerini söyledi.

Gelibolu'daki Hıdırellez inanışları hakkında bilgi veren Yılmaz, "Herkes burada toplanır. Feneraltı'nda dilekler dilenir, dualar edilir. İnsanlar, inancına göre bir gün önceden dualarını yaparlar. İşte taşlarla evler yapıyorlar, araba yapıyorlar. Artık bu bir inanç meselesi." dedi.

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