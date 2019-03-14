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Yaşam

Buzlar çözülünce balık avlamaya başladılar

Van'da, aralıkta büyük bölümü buz tutan Zernek Baraj Gölü'nde buzların erimesiyle balıkçılar da avlanmaya başladı.

Özkan Bilgin   | 14.03.2019
Buzlar çözülünce balık avlamaya başladılar

Van

Van'da, aralıkta büyük bölümü buz tutan Zernek Baraj Gölü'nde buzların erimesiyle balıkçılar mesailerine başladı.

Gürpınar ilçesinde 105 milyon metreküp su kapasiteli gölün yüzeyinin büyük bölümü, soğuk havanın etkisiyle üç ay önce buz tabakasıyla kaplandı.

Havanın ısınmasıyla buzların çözülmesinin ardından balıkçılar mesailerine başlamak için hazırlıklarını tamamladı.

Baharla birlikte gölün buz tabakası eriyen kısımlarında avlanan balıkçılar, yakaladıkları sazan ve alabalıkları satarak geçimlerini sağlıyor.

Gölde bulunan ancak don nedeniyle kullanılmayan balık kafesleri de buzların tamamen çözülmesiyle yeniden faaliyete geçirilecek. 

"Buzlar çözülünce avlanmaya başladık"

Balıkçı Mithat Doğal, AA muhabirine, 21 yıldır Zernek Baraj Gölü'nde balıkçılık yaptığını ve geçimini bu sayede sağladığını söyledi.

Gölün büyük bölümünün her yıl aralıkta buz tuttuğunu anlatan Doğal, "Şu an göl yüzeyinin bir bölümü halen donmuş durumda. Bir kısmı sıcak havanın etkisiyle çözüldü. Biz de şu an yalnızca o bölümde avlanabiliyoruz. Göl yüzeyindeki buzların tamamen erimesi nisana kadar sürer diye tahmin ediyorum." dedi.

Balıkçı Hikmet Doğal ise her yıl buzda avlandıklarını, ancak bu yıl buz kalınlığının yeteri seviyeye ulaşmadığı için riske girmek istemediklerini dile getirdi.

Bu nedenle gölün güvenli bölümlerinde balıkçılık yaptıklarını ifade eden Doğal, "Haftada 3 defa avlanıyoruz. Her defasında 15-20 kilogram sazan ve alabalık çıkarıp, satarak geçimimizi sağlıyoruz." diye konuştu.

Havaların ısınmasıyla buzları çözülmeye başlayan göl, havadan görüntülendi.

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